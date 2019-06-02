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    SportMediaset: «МЮ» требует у «Интера» 70 миллионов за Лукаку. Игрок уже согласовал контракт с новым клубом

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может покинуть клуб. По информации SportMediaset, игрок уже согласовал условия личного контракта с «Интером». Лукаку готов пойти на понижение зарплаты до 8 миллионов евро с учетом бонусов.

    «МЮ» требует у «Интера» 70 миллионов евро за футболиста. Миланский клуб хотел включить в сделку полузащитника Ивана Перишича, но «Юнайтед» уже не интересуется этим игроком. «Интер» хочет продать форварда Мауро Икарди и подписать Лукаку, но аргентинский игрок не намерен покидать команду.

    Сообщается, что Лукаку активно следил за матчем «Интера» с «Эмполи» (последняя игра в сезоне, по итогам которой миланский клуб получил путевку в ЛЧ) и переписывался с полузащитником «Интера» Раджой Наингголаном. По информации источника, Лукаку написал Наингголану, что наверняка перейдет в миланский клуб.

    • Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Он перешел в клуб из «Эвертона» за 75 миллионов фунтов стерлингов.
    • Контракт футболиста рассчитан до 2022 года.
    • За два сезона в «МЮ» Лукаку забил 42 гола в 96 играх.

    Источник: SportMediaset

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    02.06.2019 21:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +905

      Dizayner 2 часа назад

      какой источник интересно это?))))

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