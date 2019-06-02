SportMediaset: «МЮ» требует у «Интера» 70 миллионов за Лукаку. Игрок уже согласовал контракт с новым клубом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может покинуть клуб. По информации SportMediaset, игрок уже согласовал условия личного контракта с «Интером». Лукаку готов пойти на понижение зарплаты до 8 миллионов евро с учетом бонусов.

«МЮ» требует у «Интера» 70 миллионов евро за футболиста. Миланский клуб хотел включить в сделку полузащитника Ивана Перишича, но «Юнайтед» уже не интересуется этим игроком. «Интер» хочет продать форварда Мауро Икарди и подписать Лукаку, но аргентинский игрок не намерен покидать команду.

Сообщается, что Лукаку активно следил за матчем «Интера» с «Эмполи» (последняя игра в сезоне, по итогам которой миланский клуб получил путевку в ЛЧ) и переписывался с полузащитником «Интера» Раджой Наингголаном. По информации источника, Лукаку написал Наингголану, что наверняка перейдет в миланский клуб.