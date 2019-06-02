SportMediaset: «МЮ» требует у «Интера» 70 миллионов за Лукаку. Игрок уже согласовал контракт с новым клубом

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может покинуть клуб. По информации SportMediaset, игрок уже согласовал условия личного контракта с «Интером». Лукаку готов пойти на понижение зарплаты до 8 миллионов евро с учетом бонусов.
«МЮ» требует у «Интера» 70 миллионов евро за футболиста. Миланский клуб хотел включить в сделку полузащитника Ивана Перишича, но «Юнайтед» уже не интересуется этим игроком. «Интер» хочет продать форварда Мауро Икарди и подписать Лукаку, но аргентинский игрок не намерен покидать команду.
Сообщается, что Лукаку активно следил за матчем «Интера» с «Эмполи» (последняя игра в сезоне, по итогам которой миланский клуб получил путевку в ЛЧ) и переписывался с полузащитником «Интера» Раджой Наингголаном. По информации источника, Лукаку написал Наингголану, что наверняка перейдет в миланский клуб.
- Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Он перешел в клуб из «Эвертона» за 75 миллионов фунтов стерлингов.
- Контракт футболиста рассчитан до 2022 года.
- За два сезона в «МЮ» Лукаку забил 42 гола в 96 играх.