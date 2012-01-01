Конте может купить в «Интер» Дармиана. «МЮ» оценил его в 12 миллионов

Бл9 одних шлаковых и старперов покупают
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан может продолжить карьеру в Италии.
По информации журналиста La Gazzetoo dello Sport Николо Скиры, игроком интересуется «Интер». Сообщается, что английский клуб оценил 29-летнего итальянца в 12 миллионов фунтов.
31-го мая миланский клуб возглавил Антонио Конте. Ранее стало известно, что «Интер» купит у «Ромы» нападающего Эдина Джеко.
- Дармиан перешел в «МЮ» в июле 2015 года из «Торино» за 18 миллионов евро.
- В текущем сезоне провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями.
- Контракт рассчитан до июня-2020. Цена по Transfermarkt – 10 миллионов.