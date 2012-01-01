Конте может купить в «Интер» Дармиана. «МЮ» оценил его в 12 миллионов

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан может продолжить карьеру в Италии.

По информации журналиста La Gazzetoo dello Sport Николо Скиры, игроком интересуется «Интер». Сообщается, что английский клуб оценил 29-летнего итальянца в 12 миллионов фунтов.

31-го мая миланский клуб возглавил Антонио Конте. Ранее стало известно, что «Интер» купит у «Ромы» нападающего Эдина Джеко.