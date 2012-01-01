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    Конте может купить в «Интер» Дармиана. «МЮ» оценил его в 12 миллионов

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан может продолжить карьеру в Италии.

    По информации журналиста La Gazzetoo dello Sport Николо Скиры, игроком интересуется «Интер». Сообщается, что английский клуб оценил 29-летнего итальянца в 12 миллионов фунтов.

    31-го мая миланский клуб возглавил Антонио Конте. Ранее стало известно, что «Интер» купит у «Ромы» нападающего Эдина Джеко.

    • Дармиан перешел в «МЮ» в июле 2015 года из «Торино» за 18 миллионов евро.
    • В текущем сезоне провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями.
    • Контракт рассчитан до июня-2020. Цена по Transfermarkt – 10 миллионов.

    Источник: Твиттер журналиста GdS Николо Скиры

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5960

      Skull_Boy 2 часа назад

      Бл9 одних шлаковых и старперов покупают

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