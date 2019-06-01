Кейн не играл с 9 апреля, Фирмино – с 1 мая. Оба – в стартовых составах на финал Лиги чемпионов

Ранее «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов.

С первых минут у лондонского клуба выйдет нападающий Гарри Кейн. Англичанин отсутствовал с 9-го апреля, когда повредил лодыжку в матче с «Манчестер Сити» (1:0, первый четвертьфинал).

В составе команды Юргена Клоппа встречу начнет форвард Роберто Фирмино, пропустивший последний месяц из-за мышечной травмы.