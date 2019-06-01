Кейн не играл с 9 апреля, Фирмино – с 1 мая. Оба – в стартовых составах на финал Лиги чемпионов

Зря ! Они , отличные игроки , но нет игрового тонуса ! Да , и игроки их заменявшие-были лучшие !
Ранее «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов.
С первых минут у лондонского клуба выйдет нападающий Гарри Кейн. Англичанин отсутствовал с 9-го апреля, когда повредил лодыжку в матче с «Манчестер Сити» (1:0, первый четвертьфинал).
В составе команды Юргена Клоппа встречу начнет форвард Роберто Фирмино, пропустивший последний месяц из-за мышечной травмы.
- Полная версия стартовых составов на матч в Мадриде – здесь.
- Встреча на «Ванда Метрополитано» начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.