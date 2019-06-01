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    Кейн не играл с 9 апреля, Фирмино – с 1 мая. Оба – в стартовых составах на финал Лиги чемпионов

    Ранее «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов.

    С первых минут у лондонского клуба выйдет нападающий Гарри Кейн. Англичанин отсутствовал с 9-го апреля, когда повредил лодыжку в матче с «Манчестер Сити» (1:0, первый четвертьфинал).

    В составе команды Юргена Клоппа встречу начнет форвард Роберто Фирмино, пропустивший последний месяц из-за мышечной травмы.

    • Полная версия стартовых составов на матч в Мадриде – здесь.
    • Встреча на «Ванда Метрополитано» начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.06.2019 21:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2433

      САДЫЧОК 16 часов назад

      Зря ! Они , отличные игроки , но нет игрового тонуса ! Да , и игроки их заменявшие-были лучшие !

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