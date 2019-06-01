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    Бенитес: «Этот «Ливерпуль» намного лучше моего»

    Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес, возглавляющий «Ньюкасла», перед финалом Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» признался, что сейчас мерсисайдцы – более сильная команда, чем были при нем.

    Испанский специалист возглавлял «Ливерпуль» с 2004-го по 2010 год. Под его руководством клуб в 2005 году выиграл ЛЧ. К перерыву того матча мерсисайдцы уступали «Милану» со счетом 0:3, но смогли отыграться и победил в серии пенальти.

    «Я хочу быть очень уважительным по отношению к моей команде, но эта команда намного лучше. Не только команда, но и состав.

    В свое время у нас в «Ливерпуле» в качестве нападающих был Фернандо Торрес и Давид Н'Гог, который был хорошим игроком и хорошим парнем, но мы заплатили за него 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Он был запасным.

    Теперь у команды на скамейке есть Джердан Шакири, Даниэль Старридж и Дивок Ориги. Так что это совершенно другое. Времена изменились.

    То, чего мы добились, было здорово. Потому что победа над тем «Миланом» была огромным достижением, и то, как мы это сделали. Сейчас у «Ливерпуля» много хороших игроков.

    Люди говорили о том, что у них есть некоторые проблемы в обороне, и они смогли подписать за большие деньги Вирджила ван Дейка, а затем вратаря (Алисона). Я думаю, что этот «Ливерпуль» более сильный, и команды вокруг также сильнее.

    Не только ключевые игроки, но и все участники того финала считаются легендами. Я разговаривал с Джими Траоре на днях, когда он приехал в Ньюкасл. Все помнят Джими и каждого игрока того времени.

    Этот финал – отличная возможность для нынешних игроков показать, на что они способны, и быть уверенными, что их запомнят в истории «Ливерпуля».

    Победа в Лиге чемпионов изменила все, и это дало нам возможность выиграть больше трофеев и быть очень конкурентоспособными и улучшать команду. Это было огромное изменение не только для меня, но и для всех.

    Футболисты были главными, но и клуб рос. Я помню, когда я только приехал, они говорили о поглощении и продаже клуба. Потом мы победили в ЛЧ и три или четыре года подряд выигрывали титулы и еще раз вышли в финал Лиги чемпионов в Афинах.

    Стамбул был грандиозен для всех. Он вселил в нас большую уверенность и позволил нам добиться еще большего», – сказал Бенитес.

    • Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится сегодня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Goal

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    01.06.2019 16:26
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