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    «Герой Баку». «Челси» попрощался с Грином, не сыгравшим в ЛЕ ни минуты

    Пресс-служба «Челси» опубликовала в твиттере видео о Роберте Грине, который ранее объявил о завершении карьеры.

    В шуточном видео «Герой Баку» 39-летний экс-вратарь сборной Англии рассказал о финале Лиги Европы против «Арсенала» (4:1).

    в котором не сыграл, но поднял кубок на церемонии награждения.

    «Арсенал» даже понятия не имел, какие у нас планы на этот матч. Нашей команде нужен был не просто лидер, а герой, который останется за его пределами. Это был мой шанс.

    Эмоции были просто запредельные. Посмотрите на лицо Давида Луиса. Никогда не забуду выражение лица Виллиана. Он посмотрел на меня и спросил: «Что ты тут делаешь?»

    Это история. Подтверждение классическому «никогда не сдавайся». Подобные сценарии могут навсегда изменить традицию празднований.

    [оператору] Мы уже закончили? У меня тут скоро рейс в Мадрид», – сказал вратарь.

    Источник: Официальный твиттер «Челси»

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    31.05.2019 21:29
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