«Герой Баку». «Челси» попрощался с Грином, не сыгравшим в ЛЕ ни минуты

Пресс-служба «Челси» опубликовала в твиттере видео о Роберте Грине, который ранее объявил о завершении карьеры.

В шуточном видео «Герой Баку» 39-летний экс-вратарь сборной Англии рассказал о финале Лиги Европы против «Арсенала» (4:1).

в котором не сыграл, но поднял кубок на церемонии награждения.

«Арсенал» даже понятия не имел, какие у нас планы на этот матч. Нашей команде нужен был не просто лидер, а герой, который останется за его пределами. Это был мой шанс.

Эмоции были просто запредельные. Посмотрите на лицо Давида Луиса. Никогда не забуду выражение лица Виллиана. Он посмотрел на меня и спросил: «Что ты тут делаешь?»

Это история. Подтверждение классическому «никогда не сдавайся». Подобные сценарии могут навсегда изменить традицию празднований.

[оператору] Мы уже закончили? У меня тут скоро рейс в Мадрид», – сказал вратарь.

Грин перешел в «Челси» в июле 2018 года свободным агентом. Прежде выступал за «Хаддерсфилд», «Лидс», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Норвич».

Лига Европы – единственный трофей Грина за 23 года профессиональной карьеры.