«Герой Баку». «Челси» попрощался с Грином, не сыгравшим в ЛЕ ни минуты

Пресс-служба «Челси» опубликовала в твиттере видео о Роберте Грине, который ранее объявил о завершении карьеры.
В шуточном видео «Герой Баку» 39-летний экс-вратарь сборной Англии рассказал о финале Лиги Европы против «Арсенала» (4:1).
в котором не сыграл, но поднял кубок на церемонии награждения.
«Арсенал» даже понятия не имел, какие у нас планы на этот матч. Нашей команде нужен был не просто лидер, а герой, который останется за его пределами. Это был мой шанс.
Эмоции были просто запредельные. Посмотрите на лицо Давида Луиса. Никогда не забуду выражение лица Виллиана. Он посмотрел на меня и спросил: «Что ты тут делаешь?»
Это история. Подтверждение классическому «никогда не сдавайся». Подобные сценарии могут навсегда изменить традицию празднований.
[оператору] Мы уже закончили? У меня тут скоро рейс в Мадрид», – сказал вратарь.
- Грин перешел в «Челси» в июле 2018 года свободным агентом. Прежде выступал за «Хаддерсфилд», «Лидс», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Норвич».
- Лига Европы – единственный трофей Грина за 23 года профессиональной карьеры.
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— Chelsea FC (@ChelseaFC) 31 мая 2019 г.