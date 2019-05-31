Черчесов – о переезде Дзюбы в АПЛ: «Мы не можем запретить или посоветовать. Уважаем решение каждого игрока»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не видит никаких проблем в возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в английский клуб.

Вчера стало известно, что агент Жорже Мендеш сейчас занимается поиском вариантов для 30-летнего футболиста в чемпионате Англии. Сообщалось, что россиянином интересуется «Вулверхэмптон».

«Отъезд Дзюбы в Англию? Для меня как для сборной и не хорошо, и не плохо. Главное, чтобы футболист продолжал совершенствоваться.

Мы не можем запретить или посоветовать. Мы уважаем решение каждого футболиста. Они достаточно умные ребята, чтобы принять правильное решение. Согласитесь, что несколько раз уже было, когда игрок сборной переходил в новый клуб, он у нас не играл.

Совет Дзюбе? Смотря за сколько. В плане того, кто будет капитаном сборной, у нас никаких изменений», – сказал Черчесов.