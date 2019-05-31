Покеттино: «Однажды утром Марадона пропал. В обед в новостях мы узнали, что он стрелял в журналистов в 400 км от нас!»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал об опыте общения с легендарным нападающим сборной Аргентины Диего Марадоной. Вместе они выступали за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году и жили в одной комнате во время предсезонной подготовки.

«Это было невероятно, потому что его фото всегда висело на стене в моей спальне. А потом мне довелось находиться рядом с ним. Это было потрясающе.

Я помню свою первую ночь. Я выключил свет и лежал, пытаясь понять, могу ли я спать. Я не мог в это поверить, я думал, что сплю, что это все нереально.

Мы были все вместе на предсезонной подготовке в Мар-дель-Плата. Марадона любит баскетбол и однажды ночью он пошел посмотреть финал национальной лиги. Утром, когда я проснулся, его не было в постели.

После завтрака мы пошли на тренировку, а потом вернулись на ланч. До сих пор никто не знал, где Диего. Пока мы ели, мы смотрели новости по телевизору: он стрелял в журналистов в Буэнос-Айресе, в 400 километрах от нас!

Я люблю футбол, это всегда было моей страстью. И моим кумиром всегда будет Диего Армандо Марадона», – сказал Покеттино.

Той ночью Марадона вернулся с атлантического побережья Аргентины в свой дом в Морено на окраине Буэнос-Айреса. Когда он проснулся, он обнаружил группу репортеров у ворот дома. Марадона открыл по ним огонь из пневматической винтовки, ранив шестерых работников СМИ, одновременно направляя шланг с водой на тех, кто все еще отказывался уходить.

В 2002 году Марадона был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Также его обязали возместить ущерб пострадавшим журналистам.