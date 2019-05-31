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    Покеттино: «Однажды утром Марадона пропал. В обед в новостях мы узнали, что он стрелял в журналистов в 400 км от нас!»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал об опыте общения с легендарным нападающим сборной Аргентины Диего Марадоной. Вместе они выступали за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году и жили в одной комнате во время предсезонной подготовки.

    «Это было невероятно, потому что его фото всегда висело на стене в моей спальне. А потом мне довелось находиться рядом с ним. Это было потрясающе.

    Я помню свою первую ночь. Я выключил свет и лежал, пытаясь понять, могу ли я спать. Я не мог в это поверить, я думал, что сплю, что это все нереально.

    Мы были все вместе на предсезонной подготовке в Мар-дель-Плата. Марадона любит баскетбол и однажды ночью он пошел посмотреть финал национальной лиги. Утром, когда я проснулся, его не было в постели.

    После завтрака мы пошли на тренировку, а потом вернулись на ланч. До сих пор никто не знал, где Диего. Пока мы ели, мы смотрели новости по телевизору: он стрелял в журналистов в Буэнос-Айресе, в 400 километрах от нас!

    Я люблю футбол, это всегда было моей страстью. И моим кумиром всегда будет Диего Армандо Марадона», – сказал Покеттино.

    Той ночью Марадона вернулся с атлантического побережья Аргентины в свой дом в Морено на окраине Буэнос-Айреса. Когда он проснулся, он обнаружил группу репортеров у ворот дома. Марадона открыл по ним огонь из пневматической винтовки, ранив шестерых работников СМИ, одновременно направляя шланг с водой на тех, кто все еще отказывался уходить.

    В 2002 году Марадона был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Также его обязали возместить ущерб пострадавшим журналистам.

    Источник: Goal

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    31.05.2019 13:59
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +71233

      zigbert 3 часа назад

      Нет ничего удивительного. За Марадоной всегда тянется шлейф подобных правонарушений.

      0
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      Рейтинг: +370

      Tyler_Stark 18 часов назад

      Марадона - рок-н-рольщик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      johnny983 22 часа назад

      Бывает) Это называется - "Сходить за хлебушком".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7064

      Cules2013 22 часа назад

      ну что ещё можно было ожидать от Диего

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +485

      Юрэс 23 часа назад

      Я сразу почему-то о Кокорине с Мамаевым ПОДУМАЛ!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1626

      BlackMurder 23 часа назад

      Это был не Диего, это был кокаин

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1621

      InterMilLano1908 > BlackMurder 19 часов назад

      Ахахаха+

      0
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      ...
      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball > BlackMurder 5 часов назад

      Это был кокаин в Диего)

      0
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      Рейтинг: +620

      Мы ЦСКА 31 мая, 15:24

      Утром, когда я проснулся, его не было в постели........ Они что в одной постели спали????????????

      2
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      Рейтинг: +4615

      Антибиотик > Мы ЦСКА 23 часа назад

      Да, даже, если в одном номере и то странно)) Разве, что бухали вместе и уснули.

      0
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      Рейтинг: +370

      Tyler_Stark > Мы ЦСКА 18 часов назад

      Бывают номера с двумя кроватями раздельными

      0
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      Рейтинг: +4791

      prezent2017 31 мая, 14:21

      Я бы их тоже пострелял, трансвеститов!

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