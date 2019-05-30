«Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ

«Уфа» на своем поле победила «Томь» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.

Голом в составе уфимцев отметился нападающий Сильвестр Игбун. Еще один мяч в свои ворота забил защитник Исмаил Эдиев.

Ответная встреча пройдет в Томске в воскресенье, 2 июня.

Чемпионат России. Матчи за место в РПЛ. Первый матч

Уфа – Томь (Томск) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Игбун, 28; 2:0 – Эдиев, 81 (автогол).

Предупреждения: Неделчару, 80; Живоглядов, 85 – Смирнов, 44.