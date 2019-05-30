«Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ

В этой игре как бы понятней расклад, Томи не надо, Уфа хочет остаться...
«Уфа» на своем поле победила «Томь» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.
Голом в составе уфимцев отметился нападающий Сильвестр Игбун. Еще один мяч в свои ворота забил защитник Исмаил Эдиев.
Ответная встреча пройдет в Томске в воскресенье, 2 июня.
Чемпионат России. Матчи за место в РПЛ. Первый матч
Уфа – Томь (Томск) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Игбун, 28; 2:0 – Эдиев, 81 (автогол).
Предупреждения: Неделчару, 80; Живоглядов, 85 – Смирнов, 44.