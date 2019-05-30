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    «Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ

    «Уфа» на своем поле победила «Томь» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.

    Голом в составе уфимцев отметился нападающий Сильвестр Игбун. Еще один мяч в свои ворота забил защитник Исмаил Эдиев.

    Ответная встреча пройдет в Томске в воскресенье, 2 июня.

    Чемпионат России. Матчи за место в РПЛ. Первый матч

    Уфа – Томь (Томск) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Игбун, 28; 2:0 – Эдиев, 81 (автогол).

    Предупреждения: Неделчару, 80; Живоглядов, 85 – Смирнов, 44.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.05.2019 18:53
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29229

      portero 31 мая, 09:12

      В этой игре как бы понятней расклад, Томи не надо, Уфа хочет остаться...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +524

      CSKA57 30 мая, 21:28

      Какой смысл Томи выходить в РПЛ? Команда-банкрот, и вряд ли она долго там продержится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71233

      zigbert 30 мая, 21:22

      При таком счете Уфа будет уверенно себя чувствовать в ответной игре.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +800

      Sviro 30 мая, 20:51

      Нихрена себе разыгрались под конец : 1-3!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      латунный сепаратист 30 мая, 20:49

      нахер вар если его не смотрять .зачем крылья тянуть в наглую

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Константинн > латунный сепаратист 30 мая, 21:12

      Крылья - надежный поставщик очков как и УФА.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      латунный сепаратист > Константинн 30 мая, 21:17

      это да лягут под кого им скажут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      Sviro 30 мая, 20:04

      Уфе хочется остаться в Премьере. Стараются. Крылья пока просерают сопернику, который слабее Томи.... В своём репертуаре....

      1
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      ...
      Рейтинг: +4124

      ilichkadr > Sviro 30 мая, 20:29

      Не переживай, Крылья останутся в Премьере.

      0
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      ...
      Рейтинг: +800

      Sviro > ilichkadr 30 мая, 20:44

      Надежда умирает последней, но что-то совсем уж не верится.

      2
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      Рейтинг: +4124

      ilichkadr > Sviro 30 мая, 20:54

      Ну, почему не верится? Надеюсь, что дома не влетят 0:3.

      0
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      Рейтинг: +4124

      ilichkadr 30 мая, 20:03

      Ничего удивительного в этом нет. Уфа выиграет и второй матч, поскольку уфимцы реально сильнее томичей.

      0
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      Рейтинг: +220

      Сенситив 30 мая, 19:58

      ничего удивительного, Томь ещё в ходе первенства заявила о нежелании бороца за выход в ПФЛ, денюжков немае, вот и сливаюца, как-то так...))

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