Вероятно, настоящая фамилия англичанина Челсян и был он в майке Мхитаряна.
Сегодня, 29 мая, в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом».
Как сообщает Haqqin.az, вчера вечером в центре города произошла потасовка между фанатами английских клубов.
В результате драки пострадало два человека: болельщик «Челси» Андерсон Челс и гражданин России Заур Мамедов.
Первый был доставлен в клинический центр с открытой рваной раной головы. После оказания первой помощи британца перевели в больницу. На данный момент его состояние оценивается как среднетяжелое, угрозы жизни нет.
Что касается 41-летнего Мамедова, то он получил резаную рану лица. Помощь россиянину была оказана на месте.
- Матч «Челси» – «Арсенал» пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.