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    Двое человек пострадали в результате драки между фанатами «Челси» и «Арсенала» перед финалом ЛЕ

    Сегодня, 29 мая, в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом».

    Как сообщает Haqqin.az, вчера вечером в центре города произошла потасовка между фанатами английских клубов.

    В результате драки пострадало два человека: болельщик «Челси» Андерсон Челс и гражданин России Заур Мамедов.

    Первый был доставлен в клинический центр с открытой рваной раной головы. После оказания первой помощи британца перевели в больницу. На данный момент его состояние оценивается как среднетяжелое, угрозы жизни нет.

    Что касается 41-летнего Мамедова, то он получил резаную рану лица. Помощь россиянину была оказана на месте.

    Источник: Haqqin.az

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    29.05.2019 18:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24280

      DOCTOR PENALTY 29 мая 2019, 18:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вероятно, настоящая фамилия англичанина Челсян и был он в майке Мхитаряна.

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > DOCTOR PENALTY 29 мая 2019, 20:11

      Написано же Челси, при чем тут Мхитарян

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