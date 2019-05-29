Двое человек пострадали в результате драки между фанатами «Челси» и «Арсенала» перед финалом ЛЕ

Сегодня, 29 мая, в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом».

Как сообщает Haqqin.az, вчера вечером в центре города произошла потасовка между фанатами английских клубов.

В результате драки пострадало два человека: болельщик «Челси» Андерсон Челс и гражданин России Заур Мамедов.

Первый был доставлен в клинический центр с открытой рваной раной головы. После оказания первой помощи британца перевели в больницу. На данный момент его состояние оценивается как среднетяжелое, угрозы жизни нет.

Что касается 41-летнего Мамедова, то он получил резаную рану лица. Помощь россиянину была оказана на месте.