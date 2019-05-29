AS: «Реал» согласен продать Рамоса за 100 миллионов

Капитан «Реала» Серхио Рамос, как сообщалось ранее, может покинуть клуб этим летом.

Как утверждает AS, у защитника ухудшились отношения с президентом Флорентино Пересом.

Вчера СМИ сообщили, что 33-летний футболист обратился к Пересу с просьбой отпустить его бесплатно в китайский клуб, но получил отказ. Испанец хотел, чтобы мадридцы расторгли с ним контракта, и был готов отказаться от оставшейся по договору (до 2021 года) зарплаты, которая составляет 12,5 миллиона евро за сезон.

По информации источника, «Реал» готов продать Рамоса за 100 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 защитник провел за мадридскую команду 42 матча, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

Зидан выступил против ухода Рамоса из «Реала»