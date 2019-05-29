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    AS: «Реал» согласен продать Рамоса за 100 миллионов

    Капитан «Реала» Серхио Рамос, как сообщалось ранее, может покинуть клуб этим летом.

    Как утверждает AS, у защитника ухудшились отношения с президентом Флорентино Пересом.

    Вчера СМИ сообщили, что 33-летний футболист обратился к Пересу с просьбой отпустить его бесплатно в китайский клуб, но получил отказ. Испанец хотел, чтобы мадридцы расторгли с ним контракта, и был готов отказаться от оставшейся по договору (до 2021 года) зарплаты, которая составляет 12,5 миллиона евро за сезон.

    По информации источника, «Реал» готов продать Рамоса за 100 миллионов евро.

    В сезоне-2018/19 защитник провел за мадридскую команду 42 матча, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

    Зидан выступил против ухода Рамоса из «Реала»

    Источник: AS

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    29.05.2019 12:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +905

      VVadic 29 мая 2019, 18:40

      Рамос-100, Варан - 700, Иско -500 - как же Реал боится, что все убегут))) А Рамоса исходя из его заслуг можно было и уважить!!!

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > VVadic 30 мая 2019, 10:35

      Перес и УВАЖИТЬ ? Ты вспомни Касильяса, все станет ясно.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 мая 2019, 17:58

      совсем ё....нулись старичка за 100 лямов

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 29 мая 2019, 17:35

      мда футбольный мир и так сошел с ума, а дед походу из ума выжил))

      0
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      Рейтинг: +103

      pasha-ansh@mail.ru 29 мая 2019, 17:15

      я бы этого ублюдка и за копейку не купил бы

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > pasha-ansh@mail.ru 29 мая 2019, 19:58

      Вот он обидется, прочитав твой комент

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 29 мая 2019, 16:56

      идиоты в его возрасте 30 только дадут и то китайцы

      -1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > серега кашин 29 мая 2019, 19:56

      В том то и дело что китайцы не дадут

      0
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      Рейтинг: +1052

      mig28 29 мая 2019, 12:46

      33 года! 100млн! Это Перес...

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