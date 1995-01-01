Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Перес: «Рамос пришел и попросил отпустить его бесплатно в Китай»

    Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что капитан команды Серхио Рамос просил отпустить его в другой клуб.

    Ранее СМИ сообщили, что защитник раздумывает об уходе из Мадрида этим летом.

    «Рамос и его агент пришли ко мне в офис и сказали, что у них есть очень хорошее предложение из Китая, но правила китайской лиги не позволят им оплатить трансфер.

    Что я собирался ему сказать? Я сказал, что этого не произойдет, но мы поговорим с этим клубом, чтобы удовлетворить их предложение. Но «Реал» не может позволить своему капитану уйти бесплатно, поскольку это создаст ужасный прецедент для других игроков», – сказал Перес.

    • Рамос выступает за «Реал» в 2005 года.
    • В этом сезоне 33-летний испанец провел за мадридцев 42 матча, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

    Зидан выступил против ухода Рамоса из «Реала»

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:52
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +263

      38 попугаев 11 минут назад

      Современные игроки очень любят ссылаться на договор когда они не нужны клубу и требовать компенсацию(типо Бэйла), но зато сами не очень любят исполнять этот контракт.
      А ещё свежи в памяти забастовки Пайета и Обамеянга, которые шантажировали клуб что бы их продали.
      Ну Рамос еще по человечески себя ведет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1397

      anri1703 27 минут назад

      Если уж Рамос уйти хочет почему бы мю его не купить защиту надо укреплять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29032

      portero 46 минут назад

      ребята темнят, хотят побольше сорвать себе.
      однако кинуть Реал не получилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +540

      Genz 51 минуту назад

      Зенит получал деньги за Халка и витселя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      KPCCSPB 57 минут назад

      Какое же ч м о, этот Рамос

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      калач 1 час назад

      а про что думал когда контракт подписывал)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71087
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru