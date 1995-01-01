Перес: «Рамос пришел и попросил отпустить его бесплатно в Китай»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что капитан команды Серхио Рамос просил отпустить его в другой клуб.

Ранее СМИ сообщили, что защитник раздумывает об уходе из Мадрида этим летом.

«Рамос и его агент пришли ко мне в офис и сказали, что у них есть очень хорошее предложение из Китая, но правила китайской лиги не позволят им оплатить трансфер.

Что я собирался ему сказать? Я сказал, что этого не произойдет, но мы поговорим с этим клубом, чтобы удовлетворить их предложение. Но «Реал» не может позволить своему капитану уйти бесплатно, поскольку это создаст ужасный прецедент для других игроков», – сказал Перес.

Рамос выступает за «Реал» в 2005 года.

В этом сезоне 33-летний испанец провел за мадридцев 42 матча, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

Зидан выступил против ухода Рамоса из «Реала»