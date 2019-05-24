Marca: Рамос может уйти из «Реала» летом. Претенденты на игрока – «МЮ» и «ПСЖ»

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Капитан «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
По информации Marca, в последние дни защитник раздумывает над тем, остаться ли ему в Мадриде или искать новую команду. Как утверждает источник, к испанцу уже обратились «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
Рамос рассматривает смену обстановки в плане какой-либо выгоды как для «Реала», так и лично для себя.
На данный момент Рамос, его агент или юристы не сообщали руководству мадридцев о желании 33-летнего игрока уйти. При этом «Реал» готов к тому, что это может произойти. И, как и в случае с любым другим футболистом, клуб обрабатывает возможные альтернативы.
- Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
- В этом сезоне защитник провел 42 матча во всех турнирах за мадридцев, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.