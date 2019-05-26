Зидан выступил против ухода Рамоса из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хочет, чтобы защитник Серхио Рамос уходил из клуба.

Как сообщает Marca, француз и испанец обсуждали возникшие проблемы и тренер поддержал футболиста.

Зидан рассчитывает на Рамоса и считает его ключевым игроком при строительстве команды.

Летом капитан «Реала» встретится с президентом клуба Флорентино Пересом. Три года назад после аналогичной встречи разногласия между сторонами были улажены.