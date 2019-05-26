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    Зидан выступил против ухода Рамоса из «Реала»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хочет, чтобы защитник Серхио Рамос уходил из клуба.

    Как сообщает Marca, француз и испанец обсуждали возникшие проблемы и тренер поддержал футболиста.

    Зидан рассчитывает на Рамоса и считает его ключевым игроком при строительстве команды.

    Летом капитан «Реала» встретится с президентом клуба Флорентино Пересом. Три года назад после аналогичной встречи разногласия между сторонами были улажены.

    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
    • Контракт между клубом и игроком истекает в июне 2021 года.

    Источник: Marca

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