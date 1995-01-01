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    «СЭ»: Денисов завершит карьеру

    Полузащитник Игорь Денисов решил завершить карьеру, сообщает «Спорт-Экспресс».

    27 мая «Локомотив» объявил о расторжении контракта с 35-летним футболистом.

    • Денисов в течение карьеры выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».
    • За сборную России хавбек выступал с 2008 по 2016 год, сыграл 54 матча.
    • В его активе 12 выигранных трофеев.

    Денисов – после ухода из «Локомотива»: «Спасибо болельщикам, которые воспринимали меня таким, какой я есть»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1563

      vitvik 20 минут назад

      Кто бы его пригласил в его возрасте с его амбициями? Всё логично.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +596

      88serega88 33 минуты назад

      зря топ опорник, эдакий Джои Бартон!!! Кстати насчет обсеров, он просто знает себе цену и он очень крут, на ЧМ если был Хорватов бы прошли на 70 процентов!!! Игорек ты крут чтобы никто не говорил, самый топ по самоотдаче!!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2791

      ivan-football-fan > 88serega88 29 минут назад

      Мне тоже кажется, что решение больше эмоциональное... МОЖЕТ ЕЩЁ ЗАЖЕЧЬ!))+

      1
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      Рейтинг: +296

      R015RK 35 минут назад

      Большое бабло превращает хороших игроков в нехороших людей

      4
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      ...
      Рейтинг: +2791

      ivan-football-fan > R015RK 26 минут назад

      не только игроков...эти, хоть, как-то ... ХУДО-БЕДНО...бабло "ЗАРАБАТЫВАЮТ")))
      А вот...во что превращаются ВОРЫ НА ГОСДОЛЖНОСТЯХ?++

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2925

      dinar7777dinar 41 минуту назад

      давно пора меркантильная тварь.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3558

      александр п > dinar7777dinar 25 минут назад

      Был бы меркантильным ,контракт не разрывал бы.

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