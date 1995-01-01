«СЭ»: Денисов завершит карьеру

Кто бы его пригласил в его возрасте с его амбициями? Всё логично.
Полузащитник Игорь Денисов решил завершить карьеру, сообщает «Спорт-Экспресс».
27 мая «Локомотив» объявил о расторжении контракта с 35-летним футболистом.
- Денисов в течение карьеры выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».
- За сборную России хавбек выступал с 2008 по 2016 год, сыграл 54 матча.
- В его активе 12 выигранных трофеев.
Денисов – после ухода из «Локомотива»: «Спасибо болельщикам, которые воспринимали меня таким, какой я есть»