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    Денисов – после ухода из «Локомотива»: «Спасибо болельщикам, которые воспринимали меня таким, какой я есть»

    Пресс-служба «Локомотива» опубликовала обращение полузащитника Игоря Денисова, с которым ранее расторгли контракт.

    «Я признателен «Локомотиву» за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой.

    Благодарю всех, кто был рядом: руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Семина, к которому я отношусь с большим уважением.

    И отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть. Ваша поддержка – моя самая главная победа», – сказал Денисов.

    • Хавбек перешел в «Локомотив» из «Динамо» в июле 2016 года на правах аренды, а год спустя перешел свободным агентом.
    • В 93-х матчах за клуб 35-летний игрок забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
    • В составе железнодорожников он выиграл РПЛ-2016/17 и дважды Кубок России.

    У Игоря Денисова есть предложение от «Сочи», но игрок может завершить карьеру

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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