Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Леонардо ушел с поста спортивного директора «Милана» по собственному желанию

    Спортивный директор «Милана» Леонардо покинул свой пост.

    Сегодня бразилец написал заявление об уходе, которое было удовлетворено клубом.

    49-летний экс-полузащитник миланцев был назначен спортивным директором команды в июле 2018 года.

    В сезоне-2018/19 «Милан» занял пятое место в Серии А.

    «Леонардо присоединился к «Милану» в трудный час за несколько коротких недель до закрытия летнего трансферного окна. В очень сложных обстоятельствах он вкладывал душу в решение очень сложной ситуации и передавал команде свою энергию и амбиции.

    Я безмерно благодарен Леонардо за все, что он вложил в наш великий клуб, и желаю всего наилучшего в его будущих начинаниях», – сказал генеральный директор «Милана» Иван Газидис.

    Ранее о своем уходе из «Милана» сообщил главный тренер Дженнаро Гаттузо.

    Источник: Официальный сайт «Милана»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71087
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru