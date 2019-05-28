Леонардо ушел с поста спортивного директора «Милана» по собственному желанию

Спортивный директор «Милана» Леонардо покинул свой пост.

Сегодня бразилец написал заявление об уходе, которое было удовлетворено клубом.

49-летний экс-полузащитник миланцев был назначен спортивным директором команды в июле 2018 года.

В сезоне-2018/19 «Милан» занял пятое место в Серии А.

«Леонардо присоединился к «Милану» в трудный час за несколько коротких недель до закрытия летнего трансферного окна. В очень сложных обстоятельствах он вкладывал душу в решение очень сложной ситуации и передавал команде свою энергию и амбиции.

Я безмерно благодарен Леонардо за все, что он вложил в наш великий клуб, и желаю всего наилучшего в его будущих начинаниях», – сказал генеральный директор «Милана» Иван Газидис.

Ранее о своем уходе из «Милана» сообщил главный тренер Дженнаро Гаттузо.