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    Гаттузо объявил об уходе из «Милана»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сообщил, что принял решение расторгнуть контракт с клубом.

    «Решить покинуть тренерскую скамейку «Милана» непросто, но это решение, которое я должен был принять.

    Не было определенного момента, когда я пришел к этому решению. Оно стало итогом этих 18 месяцев в качестве тренера команды, которая для меня никогда не будет такой, как другие.

    Я пережил эти месяцы с большой страстью, они незабываемы. Это болезненный, но обдуманный выбор.

    Я отказался от последних двух лет своего контракта, потому что моя история с «Миланом» никогда не могла быть о деньгах», – сказал Гаттузо.

    • Итальянский специалист возглавил миланскую команду 27 ноября 2017 года.
    • По итогам сезона-2018/19 «Милан» занял в Серии А пятое место и не вышел в Лигу чемпионов.

    Источник: Football Italia

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