Гаттузо объявил об уходе из «Милана»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сообщил, что принял решение расторгнуть контракт с клубом.

«Решить покинуть тренерскую скамейку «Милана» непросто, но это решение, которое я должен был принять.

Не было определенного момента, когда я пришел к этому решению. Оно стало итогом этих 18 месяцев в качестве тренера команды, которая для меня никогда не будет такой, как другие.

Я пережил эти месяцы с большой страстью, они незабываемы. Это болезненный, но обдуманный выбор.

Я отказался от последних двух лет своего контракта, потому что моя история с «Миланом» никогда не могла быть о деньгах», – сказал Гаттузо.