Червиченко: «Для меня слова Кононова о Максименко – поступок ничтожества. Это позор»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал главного тренера москвичей Олега Кононова за его слова в адрес голкипера команды Александра Максименко после поражения в матче 30-го тура РПЛ от «Оренбурга» (0:2).

Специалист заявил, что вратарь допустил две ошибки, повлиявшие на результат.

«Не считаю и не считал его тренером, подходящим «Спартаку», но относился к нему нормально, с уважением. Однако после его слов в адрес Александра Максименко и уважения к Кононову уже нет. Для человека, который собирается создавать команду, абсолютно низко свалить всю вину на молодого парня, спасшего тебя от отставки. Получи «Спартак» мяча четыре от «Оренбурга», Кононову дали бы под зад сразу же после матча. Голкипер же по ходу игры три-четыре раза потянул мертвые мячи. И вместо поддержки, слов благодарности он получил вот этот плевок. Для меня это поступок ничтожества.

Не знаю, как после такого поступка человек может кого-то собрать, и как он будет добиваться уважения, доверия команды. И правильно пишут, что Массимо Каррера, хоть и не был каким-то фантастическими или великим тренером, но никогда не позволял себе свалить вину на игроков. Даже если кто-то и ошибался, итальянец говорил, что все мы допускаем ошибки. А если мы начнем перечислять промахи Кононова, то выяснится, что он ошибается в двух из трех матчей. И он не рвет на себе волосы. На мой взгляд, его слова – позор», – сказал Червиченко.

«Спартак» занял пятое место в турнирной таблице и сыграет в квалификационном раунде Лиги Европы.

В сезоне-2018/19 Максименко провел за москвичей 23 матча в РПЛ (10 – на ноль) и пропустил 22 гола.

Максименко лайкнул пост «Не слушай тренера, все ошибаются». Ранее Кононов обвинил его в поражении