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    Червиченко: «Для меня слова Кононова о Максименко – поступок ничтожества. Это позор»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал главного тренера москвичей Олега Кононова за его слова в адрес голкипера команды Александра Максименко после поражения в матче 30-го тура РПЛ от «Оренбурга» (0:2).

    Специалист заявил, что вратарь допустил две ошибки, повлиявшие на результат.

    «Не считаю и не считал его тренером, подходящим «Спартаку», но относился к нему нормально, с уважением. Однако после его слов в адрес Александра Максименко и уважения к Кононову уже нет. Для человека, который собирается создавать команду, абсолютно низко свалить всю вину на молодого парня, спасшего тебя от отставки. Получи «Спартак» мяча четыре от «Оренбурга», Кононову дали бы под зад сразу же после матча. Голкипер же по ходу игры три-четыре раза потянул мертвые мячи. И вместо поддержки, слов благодарности он получил вот этот плевок. Для меня это поступок ничтожества.

    Не знаю, как после такого поступка человек может кого-то собрать, и как он будет добиваться уважения, доверия команды. И правильно пишут, что Массимо Каррера, хоть и не был каким-то фантастическими или великим тренером, но никогда не позволял себе свалить вину на игроков. Даже если кто-то и ошибался, итальянец говорил, что все мы допускаем ошибки. А если мы начнем перечислять промахи Кононова, то выяснится, что он ошибается в двух из трех матчей. И он не рвет на себе волосы. На мой взгляд, его слова – позор», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице и сыграет в квалификационном раунде Лиги Европы.
    • В сезоне-2018/19 Максименко провел за москвичей 23 матча в РПЛ (10 – на ноль) и пропустил 22 гола.

    Максименко лайкнул пост «Не слушай тренера, все ошибаются». Ранее Кононов обвинил его в поражении

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии13
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      Рейтинг: +5806

      vka1970 16 минут назад

      Прости меня господи, но первый раз согласен с этим недоуправленцем.
      То как поступил Пиджак, стыд и позор.
      Что в победе, что в поражении виновата всегда команда.Одни не отстояли счёт, другие не переломили ситуацию в свою пользу.А в Оренбурге же мы такое ощущение приехали отстаивать ничью.За что боролись, на то и напоролись.....

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      Рейтинг: +677

      lejnin > vka1970 40 секунд назад

      Мне кажется, в Оренбург ехали с мыслью о том, что ЛЕ уже никуда не денется, вот и результат...профессиональная гордость и необходимость занять место выше заклятого соперника видимо уже отдыхали на пляжах Доминканы (((

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      Рейтинг: +600

      Борат 26 минут назад

      червиченко, купи спартак обратно !

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      Рейтинг: +19397

      gol_kak_sokol 28 минут назад

      Конан не смог поставить игру за обещанные 4 месяца, не смог определить базовый состав, и относительно модели игры тоже в поиске - первый раз играл с опорником Умяровым, который на этой позиции показал, что он ноль. А чего не сказал, кто привел к первому голу - Айртон, которого сделали, как ребенка, и Ташай который сфалил.

      0
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      Рейтинг: +1490

      Евгений Агеев 37 минут назад

      Я понимаю если бы Оренбург после быстрого мяча закрылся бы в глухую оборону, а Спартак всю игру взламывал, но не получилось! Так нет же! Оренбург всю игру дрючил Спартак! Могли забить и 2, и 3! А у Спартака вообще игры не было! А виноват оказывается Максименко! Нах.ер Мямлю!

      3
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      Рейтинг: +677

      lejnin 47 минут назад

      Да простят меня мои потомки за такое богохульство, но единственный раз в жизни я согласен с Червяком :D Проигрывает всегда команда, если она команда... И уж тем более тренер не должен выделять одного человека, тем более вратаря, ошибки которого завязаны в т.ч. и с недоработками всей защитной линии (в конце концов тот же Айртон дал себя обыграть в штрафной, прежде чем игрок закатил мяч в пустые ворота). Кроме того, если уд быть последовательным, то Кононов должне был сказать, что в проигрыше виноват условный Зе Луиш, незабитые голы которого привели к результату...

      5
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      Рейтинг: +254

      Ганнибал Лектор 48 минут назад

      Вся разница между Кононовым и Червиченко в том, что первый - тренер народной команды, второй по сути - народ, болельщик. Поэтому понятие профессионального этикета применимо именно к тренеру, а не к болельщику. А тренеру нельзя публично пороть игрока, к тому же как говорится проигрывает не команда, а тренер. А Червяк да, в своём репертуаре

      0
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      Рейтинг: +2290

      АртурZaСМ 55 минут назад

      Как по мне так всё по делу. Ты вратарь Спартака, а не какой-то дворовой команды. Концентрация должна быть бешеной, а этот б...., со штрафного х..ню какую-то пропустил, да еще и после этого в штрафной х..ер..ней страдал так как будто бы они вели в счете 4-0. Две ГРУБЕЙШИЕ ошибки привели к 2 забитым мячам.

      0
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      Рейтинг: +697

      deimos88 > АртурZaСМ 41 минуту назад

      И не говори, если бы не он, тренерский замысел отстоять нулевую ничью с великим и ужасным Оренбургом, стало бы реальностью

      2
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      Рейтинг: +1651

      OldenVad 1 час назад

      Так то спартак проиграл потому, что не забил. Хотя бы один гол. Тогда можно говорить что ошибки Максименко повлияли на исход. Кононов не прав.

      3
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      Рейтинг: +1466

      Чермындыр 1 час назад

      Червя послушать, так Кононов просто с них....я Максименко с говном смешал, облил его помоями и обвинил во всех грехах Спартака. Хотя по факту то, что сказал тренер, было не более чем банальной констатацией факта. Максименко действительно ошибся в обоих эпизодах, и эти ошибки действительно повлияли на итоговой исход.
      Старый маразматик просто устроил истерику зачем то

      0
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      Рейтинг: +1490

      Евгений Агеев > Чермындыр 35 минут назад

      Игра каждого игрока на поле влияет на результат. Максименко также повлиял на результат своими сейвами...

      2
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      Рейтинг: +393

      19831170 1 час назад

      Ну так то прав,такие высказывания непозволительны для тренера профессионала.

      5
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