Селюк: «Такой игрок, как Каборе, жизненно необходим «Спартаку». Кононов знает, что он профессионал»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, считает, что «Спартак» нуждается в игроке такого типа, как буркиниец.

Этим летом 31-летний футболист станет свободным агентом.

«Конкретика по будущему Каборе уже есть. «Бешикташ» еще в январе мог заплатить «Краснодару». Сегодня я проснулся, а они мне уже звонят. Также есть вариант и с «Фенербахче». Мы пока не торопимся, посмотрим, что и как. Никаких проблем нет.

Не знаю, существует ли вариант со «Спартаком». Мы видим, как они играют. Такой игрок, как Каборе, жизненно необходим таким клубам, как «Спартак», тем более бесплатно. Хотя, может, это и является проблемой. Каборе – лидер, опытный игрок, капитан сборной, с ним молодые ребята в «Спартаке» могли бы расти.

Не важно, будет это Каборе или нет, но такой игрок необходим «Спартаку». Он очень дисциплинированный, профессионал. Кононов об этом знает. Когда говорят, что ему уже 31 год, то все забывают, что Ерeменко и Попов старше его на год, а Денисов – вообще на четыре года. При этом Игорь обижается, что его в основу не поставили. Но вариант, что Каборе останется в России, существует.

Я бы хотел, чтобы Каборе остался в России, но жизнь покажет, что будет. Турецкие клубы очень конкурентоспособны по отношению к российским клубам – они предлагают условия лучше. Всe станет ясно меньше чем через две недели. В Турции до 3-4 числа идeт Рамадан, поэтому пока они не подписывают контракты», – сказал Селюк.

Каборе перешел в «Краснодар» из «Кубани» в 2015 году. В его активе 124 матча, два гола и пять результативных передач за клуб.

«Краснодар»: Каборе и Перейра уйдут в конце сезона