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    Червиченко: «Глушаков правильно делал, что ставил лайки. И Максименко тоже»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о реакции голкипера москвичей Александра Максименко на слова главного тренера команды Олега Кононова после поражения от «Оренбурга» (0:2) в матче 30-го тура РПЛ.

    После игры специалист заявил, что вратарь допустил две результативные ошибки. Позже Максименко поставил лайк под постом в инстаграм-аккаунте болельщиков «Спартака», который гласил: «Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате матча».

    – Перед глазами Максименко был пример Глушакова, отстраненного за лайк, но он повторил все вслед за капитаном. Как это его характеризует?

    – Не знаю. Наверное, как нормального человека. Во-первых, я вообще не понимаю этих глупостей: отстранять за лайки, принимать за лайки. Давайте еще начнем премировать за лайки. Например, кто-то напишет, что Кононов умничка, вся команда поставит на это сообщение лайки, а им за это премию выпишут. Или наоборот, напишем, что Кононов ничтожество, и всем, кто не поставил лайки – премия, а кто поставил – давайте из зарплаты вычитать. Что за бред?

    Это жизнь, которая не относится к футболу и спорту. Не понимаю, зачем к этому цепляться. Глушаков тогда, я думаю, правильно делал, что ставил лайки, и сейчас Максименко. Это отражение того, о чем думают люди и то, как они реагируют на какую-то ситуацию. И гнобить людей за то, что они выражают свое мнение, мне кажется, уже что-то запредельное. Не люблю подобные сравнения, но репрессиями попахивает.

    В сентябре бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил от первой команды капитана Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко за то, что они поставили лайки под стихотворением актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянского специалиста.

    Максименко лайкнул пост «Не слушай тренера, все ошибаются». Ранее Кононов обвинил его в поражении

    Глушаков и Ещенко лайкнули запись Назарова про Карреру. Актер раскритиковал тренера

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4547

      piligrim1986 8 минут назад

      а вот мне интересно, как бы ты отреагировал, если бы это было в твою бытность, а, червячок?

      0
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      Рейтинг: +125

      Ollegator 11 минут назад

      Только между лайками глушакова и максименко есть чёткая грань.
      максименко лайкнул пост, где его просто поддержали. А что лайкнул глушаков и так все уже обмусолили и знают.

      0
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      Рейтинг: +66

      whitenigger24 16 минут назад

      Червяк как обычно несет ху...ню )) Максименко был хорош в некоторых моментах, но все таки голы на его совести.

      1
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      Рейтинг: +667

      Max Bobr 19 минут назад

      Червя хлебом не корми - дай воду помутить!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2673

      Добрый Бобер 20 минут назад

      Ух ты! Адекватная мысль от Червиченко. Я про "премировать за лайки".

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