Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    «Аталанта» впервые в истории попала в тройку и вышла в ЛЧ. Команда из Бергамо забила больше всех в сезоне

    «Аталанта» заняла третье место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2018/19.

    Клуб из Бергамо впервые в истории вошел в тройку призеров чемпионата Италии и впервые вышел в Лигу чемпионов.

    «Аталанта» стала самой результативной командой Серии А, забив 77 голов. У чемпиона «Ювентуса» – 70 мячей, у «Наполи» (второе место) – 74.

    Нападающий бергамасской команды Дуван Сапата забил 23 гола и занял второе место в списке бомбардиров после форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы (26).

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      GSmall 15 минут назад

      За такую та историю и впервые в тройке.Ну это смешно как минимум

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71050
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru