«Аталанта» заняла третье место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2018/19.

Клуб из Бергамо впервые в истории вошел в тройку призеров чемпионата Италии и впервые вышел в Лигу чемпионов.

«Аталанта» стала самой результативной командой Серии А, забив 77 голов. У чемпиона «Ювентуса» – 70 мячей, у «Наполи» (второе место) – 74.

Нападающий бергамасской команды Дуван Сапата забил 23 гола и занял второе место в списке бомбардиров после форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы (26).