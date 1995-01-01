Канте может пропустить финал Лиги Европы

Очень печально для болельщиков футбола НЕ УВИДЕТЬ ЕГО ИГРУ В ТАКОМ МАТЧЕ!
Огромная потеря для Челси...Как бы не фатальная....
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте получил травму колена во время тренировки, сообщает The Guardian.
По информации источника, футболист, скорее всего, пропустит финальный матч Лиги Европы против «Арсенала».
Официальный диагноз и сроки восстановления французского хавбека клуб объявит позднее.
- Матч «Челси» – «Арсенал» состоится в среду, 29 мая, в Баку. Начало – в 22:00 по московскому времени.
- 28-летний Канте в текущем сезоне забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 52 играх.