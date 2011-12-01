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    11-е место в РПЛ по итогам сезона – худший результат в истории «Рубина»

    «Рубин» на выезду уступил «Краснодару» (0:1) в заключительном матче сезона Премьер-лиги.

    По итогам розыгрыша казанский клуб занял 11-е место в турнирной таблице. Это худшее выступление в истории двукратных чемпионов России и обладателей Суперкубка, победителей Кубка-2011/12, четвертьфиналистов Лиги Европы-2012/13.

    В последних 13-ти матчах команда Курбана Бердыева одержала только одну победу.

    По информации Sport24, Бердыев в ближайшее время покинет клуб. После вчерашнего матча 66-летний специалист сказал, что объявит о своем будущем в течение нескольких дней.

    • Согласно «БИЗНЕС Online», руководство клуба рассматривает 5 кандидатур на место Бердыева.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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