11-е место в РПЛ по итогам сезона – худший результат в истории «Рубина»

«Рубин» на выезду уступил «Краснодару» (0:1) в заключительном матче сезона Премьер-лиги.

По итогам розыгрыша казанский клуб занял 11-е место в турнирной таблице. Это худшее выступление в истории двукратных чемпионов России и обладателей Суперкубка, победителей Кубка-2011/12, четвертьфиналистов Лиги Европы-2012/13.

В последних 13-ти матчах команда Курбана Бердыева одержала только одну победу.

По информации Sport24, Бердыев в ближайшее время покинет клуб. После вчерашнего матча 66-летний специалист сказал, что объявит о своем будущем в течение нескольких дней.