Бердыев – о своем будущем в «Рубине»: «Все решится через несколько дней на совете директоров»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после окончания игры последнего 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) заявил, что вопрос о его будущем в команде будет рассматриваться на ближайшем совете директоров.

15 мая портал Sport24 сообщил, что 66-летний специалист покинет клуб после завершения сезона.

«Мое будущее в «Рубине»? Через несколько дней после сегодняшнего матча примут решение о моем будущем. Состоится разговор с советом директоров, после чего примем решение», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Матч! Футбол 2».