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    Бердыев – о своем будущем в «Рубине»: «Все решится через несколько дней на совете директоров»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после окончания игры последнего 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) заявил, что вопрос о его будущем в команде будет рассматриваться на ближайшем совете директоров.

    15 мая портал Sport24 сообщил, что 66-летний специалист покинет клуб после завершения сезона.

    «Мое будущее в «Рубине»? Через несколько дней после сегодняшнего матча примут решение о моем будущем. Состоится разговор с советом директоров, после чего примем решение», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Матч! Футбол 2».

    • В этом сезоне «Рубин» занял 11 место в чемпионате России.
    • В 2008-м и 2009 году казанцы под руководством Бердыева выиграли РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +464

      klim2m 1 час назад

      Бикеич скорей в Ростов)))

      0
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      Рейтинг: +5330

      a-rakhmatov > klim2m 24 минуты назад

      Кто его ждет в Ростове?

      0
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