Смолов – о серебре РПЛ и выходе в ЛЧ: «Я супер хэппи»

Федя, опять пытаешься корону на голову нацепить?....
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов подвел итоги чемпионата России.
Команда Юрия Семина обыграла «Уфу» (1:0) в последнем туре сезона и финишировала на втором месте.
«Кубок России-18/19. Серебряная медаль чемпионата России-18/19. Лига чемпионов-19/20.
И это все за один сезон! Спасибо, «Локо»! Спасибо, парни! Я супер хэппи», – написал 29-летний игрок сборной России в инстаграме.
- Смолов перешел в московский клуб в августе 2018 года из «Краснодара» за 9 миллионов евро.
- Забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 30 играх всех турниров клубного сезона.