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    Смолов – о серебре РПЛ и выходе в ЛЧ: «Я супер хэппи»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов подвел итоги чемпионата России.

    Команда Юрия Семина обыграла «Уфу» (1:0) в последнем туре сезона и финишировала на втором месте.

    «Кубок России-18/19. Серебряная медаль чемпионата России-18/19. Лига чемпионов-19/20.

    И это все за один сезон! Спасибо, «Локо»! Спасибо, парни! Я супер хэппи», – написал 29-летний игрок сборной России в инстаграме.

    • Смолов перешел в московский клуб в августе 2018 года из «Краснодара» за 9 миллионов евро.
    • Забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 30 играх всех турниров клубного сезона.

    Источник: Инстаграм Федора Смолова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5330

      a-rakhmatov 5 минут назад

      Федя, опять пытаешься корону на голову нацепить?....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3763

      Агасфер 8 минут назад

      Ты супер надежда нашего футбола! Несостоявшаяся...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19495

      афоня72 26 минут назад

      Эх Федя , Федя..до сих пор в тебя верю, вдруг прорвет!! Но на ПОЛЕ!!

      0
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