Смолов – о серебре РПЛ и выходе в ЛЧ: «Я супер хэппи»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов подвел итоги чемпионата России.

Команда Юрия Семина обыграла «Уфу» (1:0) в последнем туре сезона и финишировала на втором месте.

«Кубок России-18/19. Серебряная медаль чемпионата России-18/19. Лига чемпионов-19/20.

И это все за один сезон! Спасибо, «Локо»! Спасибо, парни! Я супер хэппи», – написал 29-летний игрок сборной России в инстаграме.