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    Анюков: «Руководство «Зенита» сказало мне провести прощальный матч, я его и провел. Что дальше, не знаю»

    Защитник «Зенита» Александр Анюков сообщил, что провел свой прощальный матч за петербургскую команду.

    Сегодня «Зенит» разгромил «Енисей» (4:1) во встрече 30-го тура РПЛ. 35-летний россиянин вышел в стартовом составе и сыграл 79 минут.

    «Мне руководство сказало провести прощальный матч. Я его и провeл. Что будет дальше, не знаю. Спрашивайте у руководства. Самое главное — выиграли. С хорошим настроением пойдем в отпуск. Всех болельщиков поздравляю с чемпионством», – сказал Анюков.

    • Ранее СМИ сообщили, что «Зенит» продлили контракт с Анюковым на сезон-2019/20.
    • Защитник перешел в петербургский клуб из «Крыльев Советов» в 2005 году.
    • За это время он провел в составе «Зенита» 403 матча, забил 13 голов, сделал 26 результативных передач, стал пятикратным чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

    «Сохраните огромный опыт Анюкова внутри «Зенита» для наших будущих побед». Фанаты клуба обратились к Миллеру

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4730

      prezent2017 18 минут назад

      Сашу надо оставлять!

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      Рейтинг: +591

      88serega88 37 минут назад

      ему 36 и скоро 37

      1
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      Рейтинг: +611

      Тони Монтана Б 1 час назад

      Таблицу блин поправьте, позорище а не сайт, Локо на 2 месте, если вы вдруг не знаете.

      1
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      Рейтинг: +3763

      Агасфер 1 час назад

      Мутно всё как-то...Плохо попахивает.

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