Анюков: «Руководство «Зенита» сказало мне провести прощальный матч, я его и провел. Что дальше, не знаю»

Защитник «Зенита» Александр Анюков сообщил, что провел свой прощальный матч за петербургскую команду.

Сегодня «Зенит» разгромил «Енисей» (4:1) во встрече 30-го тура РПЛ. 35-летний россиянин вышел в стартовом составе и сыграл 79 минут.

«Мне руководство сказало провести прощальный матч. Я его и провeл. Что будет дальше, не знаю. Спрашивайте у руководства. Самое главное — выиграли. С хорошим настроением пойдем в отпуск. Всех болельщиков поздравляю с чемпионством», – сказал Анюков.

Ранее СМИ сообщили, что «Зенит» продлили контракт с Анюковым на сезон-2019/20.

Защитник перешел в петербургский клуб из «Крыльев Советов» в 2005 году.

За это время он провел в составе «Зенита» 403 матча, забил 13 голов, сделал 26 результативных передач, стал пятикратным чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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