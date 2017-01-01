Карпов: «Зенит» продлил контракты с Жирковым и Анюковым. На Заболотного и Набиуллина в клубе не рассчитывают»

«Зенит» продлил контракты с крайними защитниками Юрием Жирковым и Александром Анюковым, сообщает журналист Иван Карпов.

«Это личное распоряжение Миллера [Алексея, председателя совета директоров ПАО «Газпром»], награда за хорошую игру в чемпионском сезоне», – написал Карпов в телеграме.

По его словам, петербуржцы, в свою очередь, на рассчитывают на левого защитника Эльмира Набиуллина и нападающего Антона Заболотного. С большой долей вероятности, оба игрока уйдут из «Зенита».

Кроме того, сине-бело-голубые вернут форварда Луку Джорджевича, который нынешний сезон проводит в аренде в тульском «Арсенале».

Предыдущие контракты 35-летнего Жиркова и 36-летнего Анюкова с «Зенитом» истекали в июне.