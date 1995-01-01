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    «Сохраните огромный опыт Анюкова внутри «Зенита» для наших будущих побед». Фанаты клуба обратились к Миллеру

    Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» выступило с обращением к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой сохранить в системе клуба защитника Александра Анюкова после окончания срока действия его контракта.

    Соглашение 36-летнего футболиста с петербуржцами истекает в июне этого года.

    «Красивый чемпионский сезон еще не закончился, но уже сейчас ясно, что часть игроков золотого состава покинет команду по завершении чемпионата.

    В связи с этим особенное беспокойство у фанатов и болельщиков «Зенита» вызывает завершение действия контракта у Александра Анюкова – легенды клуба, капитана команды, самого титулованного игрока в составе. По количеству медалей и кубков вместе с «Зенитом» сегодня в клубе Александра превосходит только Михаил Бирюков.

    Мы хотим обратить ваше внимание на данную ситуацию и призываем подойти максимально взвешенно и дальновидно к рассмотрению вариантов дальнейшего продолжения карьеры Александра Анюкова в «Зените». Считаем необходимым приложить все усилия, чтобы сохранить огромный футбольный опыт пятикратного чемпиона России внутри клуба для наших будущих побед», – говорится в обращении «Ландскроны».

    • Анюков перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в 2005 году.
    • Защитник провел за петербургскую команду 403 официальных матча, забил 13 голов и сделал 26 результативных передач.
    • В составе «Зенита» Анюков стал пятикратным чемпионом России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, два раза выиграл Кубок России и четыре – Суперкубок страны.
    • Ранее СМИ сообщили, что петербуржцы продлили контракт с защитником на один сезон.

    Источник: «Ландскрона»

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3727

      Агасфер 38 секунд назад

      Все знают,кто истинный хозяин "Зенита",а комментаторы всё продолжают называть "группен-руководителя Миллера "самым главным болельщиком".Самый главный болельщик - Боярский,а второй по значимости-Кокорин.

      0
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      Рейтинг: +10

      GSmall 1 минуту назад

      Мне Анюков больше всего нравится как человек.Он очень добрый,улыбчивый и уровновешенный.Но при этом на поле он зверёк)

      0
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      Рейтинг: +43

      S.K.V. 10 минут назад

      Молодцы! Все правильно и по делу.Таких людей надо ценить!

      0
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      Рейтинг: +2508

      владимир миронов 45 минут назад

      Анюков--это легенда Зенита, таких людей надо ценить , Дай бог ему здоровья и удачи в его делах.

      1
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      Рейтинг: +1422

      giluxa1963 59 минут назад

      ну это правильно пусть тренирует молодежь

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