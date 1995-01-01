«Сохраните огромный опыт Анюкова внутри «Зенита» для наших будущих побед». Фанаты клуба обратились к Миллеру

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» выступило с обращением к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой сохранить в системе клуба защитника Александра Анюкова после окончания срока действия его контракта.

Соглашение 36-летнего футболиста с петербуржцами истекает в июне этого года.

«Красивый чемпионский сезон еще не закончился, но уже сейчас ясно, что часть игроков золотого состава покинет команду по завершении чемпионата.

В связи с этим особенное беспокойство у фанатов и болельщиков «Зенита» вызывает завершение действия контракта у Александра Анюкова – легенды клуба, капитана команды, самого титулованного игрока в составе. По количеству медалей и кубков вместе с «Зенитом» сегодня в клубе Александра превосходит только Михаил Бирюков.

Мы хотим обратить ваше внимание на данную ситуацию и призываем подойти максимально взвешенно и дальновидно к рассмотрению вариантов дальнейшего продолжения карьеры Александра Анюкова в «Зените». Считаем необходимым приложить все усилия, чтобы сохранить огромный футбольный опыт пятикратного чемпиона России внутри клуба для наших будущих побед», – говорится в обращении «Ландскроны».