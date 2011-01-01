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    Мертенс останется в «Наполи», чтобы побить бомбардирский рекорд Гамшика

    Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс поразил ворота «Болоньи» в матче 38-го тура Серии А.

    Этот гол стал для бельгийца 109-м в составе неаполитанской команды, что позволило ему обогнать в списке лучших бомбардиров клуба Аттилу Саллустру (108).

    Мертенс занимает третье место среди лучших голеадоров «Наполи», отставая лишь от Диего Марадоны (115) и Марека Гамшика (121).

    Впрочем, 32-летний футболист не намерен останавливаться на достигнутом и хочет побить рекорд словака.

    «У меня есть еще год по контракту, и я остаюсь, потому что чувствую себя важной частью большого проекта. Я счастлив, что снова забил и хочу побить рекорд Гамшика», – сказал Мертенс.

    Источник: Официальный сайт «Наполи»

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    Сегодня, 09:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5255

      mihail200606 1 минуту назад

      Не самый убедительный стимул остаться на самом деле.. Но Учитывая возраст и отсутствие ажиотажного спроса на него, то остаться наверное лучшее решение.. Ну и успокоить себя скорым рекордом..

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