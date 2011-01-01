Мертенс останется в «Наполи», чтобы побить бомбардирский рекорд Гамшика

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс поразил ворота «Болоньи» в матче 38-го тура Серии А.

Этот гол стал для бельгийца 109-м в составе неаполитанской команды, что позволило ему обогнать в списке лучших бомбардиров клуба Аттилу Саллустру (108).

Мертенс занимает третье место среди лучших голеадоров «Наполи», отставая лишь от Диего Марадоны (115) и Марека Гамшика (121).

Впрочем, 32-летний футболист не намерен останавливаться на достигнутом и хочет побить рекорд словака.

«У меня есть еще год по контракту, и я остаюсь, потому что чувствую себя важной частью большого проекта. Я счастлив, что снова забил и хочу побить рекорд Гамшика», – сказал Мертенс.