Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    «Милан» контактировал с Аллегри. В 2011 году тренер привел клуб к чемпионству

    «Милан» заинтересован в услугах главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

    Генеральный директор «Милана» Иван Газидис связался со специалистом, чтобы узнать, не заинтересован ли он в назначении в миланский клуб.

    51-летний итальянец уже возглавлял «Милан» с 2010-го по 2014 год до перехода в «Ювентус». В сезоне-2010/11 он привел миланцев к победе в Серии А и выиграл с ними Суперкубок. Также «Милан» под руководством Аллегри завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата Италии.

    • Как стало известно ранее, Аллегри покинет «Ювентус» после завершения сезона.
    • «Милан» за тур до конца Серии А занимает пятое место в турнирной таблице, сохраняя шансы на попадание в топ-4 и выход в Лигу чемпионов.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71005
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru