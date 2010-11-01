«Милан» контактировал с Аллегри. В 2011 году тренер привел клуб к чемпионству

«Милан» заинтересован в услугах главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис связался со специалистом, чтобы узнать, не заинтересован ли он в назначении в миланский клуб.

51-летний итальянец уже возглавлял «Милан» с 2010-го по 2014 год до перехода в «Ювентус». В сезоне-2010/11 он привел миланцев к победе в Серии А и выиграл с ними Суперкубок. Также «Милан» под руководством Аллегри завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата Италии.