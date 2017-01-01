Роналду не сыграет за «Ювентус» в последнем матче сезона

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не примет участие в матче заключительного 38-го тура Серии А с «Сампдорией».
Как заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри, 34-летнему футболисту бы предоставлен отдых в связи с предстоящими июньскими матчами квалификации Евро-2020 за сборную Португалии.
- Встреча «Сампдория» – «Ювентус» состоится в воскресенье, 26 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- В текущем сезоне Роналду провел за туринскую команду 31 игру в чемпионате Италии, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.