Роналду не сыграет за «Ювентус» в последнем матче сезона

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не примет участие в матче заключительного 38-го тура Серии А с «Сампдорией».

Как заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри, 34-летнему футболисту бы предоставлен отдых в связи с предстоящими июньскими матчами квалификации Евро-2020 за сборную Португалии.