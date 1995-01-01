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    Кьеллини: «Не хотелось бы видеть Конте в «Интере». Надеюсь, он ничего не выиграет в Милане»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини признался, негативно относится к возможному назначению экс-тренера туринцев Антонио Конте в «Интер».

    В прошедшие выходные СМИ сообщили, что итальянский специалист близок к приходу в миланский клуб.

    «Мне бы не хотелось видеть Конте в «Интере», но такова жизнь. Я понимаю, что он профессионал, но видеть его в «Интере» было бы странно.

    Это не критика. Все знают, что у меня особые отношения с Антонио. Могу сказать, я надеюсь, что у него все будет хорошо, но он ничего не выиграет в «Интере».

    Это правда (об особых отношениях с Конте) настолько, что, когда он тренировал «Челси», я поддерживал его. В «Интере» – нет. Я правда не могу этого сделать», – сказал Кьеллини.

    • Конте возглавлял «Ювентус» с 2011-го по 2014 год.
    • Под руководством 49-летнего тренера туринский клуб трижды стал чемпионом Италии и два раза выиграл Суперкубок страны.

    Источник: Football Italia

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