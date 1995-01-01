Кьеллини: «Не хотелось бы видеть Конте в «Интере». Надеюсь, он ничего не выиграет в Милане»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини признался, негативно относится к возможному назначению экс-тренера туринцев Антонио Конте в «Интер».

В прошедшие выходные СМИ сообщили, что итальянский специалист близок к приходу в миланский клуб.

«Мне бы не хотелось видеть Конте в «Интере», но такова жизнь. Я понимаю, что он профессионал, но видеть его в «Интере» было бы странно.

Это не критика. Все знают, что у меня особые отношения с Антонио. Могу сказать, я надеюсь, что у него все будет хорошо, но он ничего не выиграет в «Интере».

Это правда (об особых отношениях с Конте) настолько, что, когда он тренировал «Челси», я поддерживал его. В «Интере» – нет. Я правда не могу этого сделать», – сказал Кьеллини.