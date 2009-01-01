Роббен: «Я ушел из «Реала» из-за Переса»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен признался, почему ушел из мадридского «Реала» в 2009 году.

«Было трудно из-за смены президента «Реала». Чувствовался дискомфорт, когда ты хорошо играешь, но в игру вмешивается политика и ты лишаешься шансов выходить в старте. Мне пришлось выбирать, бороться или уйти и продолжать карьеру в другом клубе.

И дело было не только в Криштиану Роналду. Флорентино Перес вернулся на пост президента, он и купил португальца, Кака, Бензема и Хаби Алонсо. «Реал» крупно потратился и нам сказали, что они хотят вернуть часть за счет продажи игроков.

Было обидно, ведь у меня были отличные отношения с тренером Мануэлем Пеллегрини, и я провел лучшую предсезонную подготовку», – заявил голландец.

Роббен провел 200 матч в Бундеслиге. Летом он покинет «Баварию» после 10 лет выступлений