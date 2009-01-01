Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Роббен: «Я ушел из «Реала» из-за Переса»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен признался, почему ушел из мадридского «Реала» в 2009 году.

    «Было трудно из-за смены президента «Реала». Чувствовался дискомфорт, когда ты хорошо играешь, но в игру вмешивается политика и ты лишаешься шансов выходить в старте. Мне пришлось выбирать, бороться или уйти и продолжать карьеру в другом клубе.

    И дело было не только в Криштиану Роналду. Флорентино Перес вернулся на пост президента, он и купил португальца, Кака, Бензема и Хаби Алонсо. «Реал» крупно потратился и нам сказали, что они хотят вернуть часть за счет продажи игроков.

    Было обидно, ведь у меня были отличные отношения с тренером Мануэлем Пеллегрини, и я провел лучшую предсезонную подготовку», – заявил голландец.

    Роббен провел 200 матч в Бундеслиге. Летом он покинет «Баварию» после 10 лет выступлений

    Источник: SPOX

    SPOX – немецкий новостной портал, посвященный спорту.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10482

      bset 3 минуты назад

      Реал ходит по головам. Вон того же Рауля сплавили как отработанный материал, когда захотелось поиграться с новыми футболистами. То же случилось и с Касильясом. После такого отношения не удивительно, что Роналду пытался по максимуму стрясти, и в итоге ушел, когда стрясти больше не получилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +719

      Maxi_7 11 минут назад

      Тебе не о чем жалеть Арьен, благодаря этому ты стал легендой Баварии!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70915
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru