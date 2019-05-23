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    «Реал» может отдать Эдегора в аренду «Байеру»

    Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может не вернуться в клуб и продолжить выступать за другую команду на правах аренды. Об этом сообщает Marca.

    В этом сезоне футболист выступал за «Витесс», в прошлом – в «Херенвене». Футболистом интересуется «Аякс», но амстердамский клуб не сможет предложить больше 20 миллионов евро за трансфер. Эта сумма не устраивает «Реал».

    Ожидается, что Эдегор может уйти в аренду в «Байер». Также у игрока есть предложения от клубов Примеры.

    • Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2021 года.
    • В текущем сезоне Эредивизие он сыграл в 32 матчах, забил девять голов и отдал 12 голевых передач.
    • «Витесс» сыграет еще в двух матчах плей-офф за право участия в Лиге Европы в этом сезоне.

    Источник: Marca

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