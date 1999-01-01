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    «Милан» хочет пригласить на пост тренера Симоне Индзаги

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может продолжить карьеру в «Милане».

    Миланцы уже контактировали со специалистом на предмет возможной работы.

    Римляне хотят удержать 43-летнего тренера и предлагают ему новый контракт с зарплатой 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы. Нынешняя зарплата итальянца в «Лацио» составляет 1,5 миллиона.

    • В этом сезоне «Лацио» выиграл Кубок Италии, а за тур до конца Серии А занимает в турнирной таблице восьмое место.
    • Ранее сообщалось, что Индзаги – кандидат на пост тренера «Ювентуса».

    Источник: Football Italia

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