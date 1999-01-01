«Милан» хочет пригласить на пост тренера Симоне Индзаги

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может продолжить карьеру в «Милане».

Миланцы уже контактировали со специалистом на предмет возможной работы.

Римляне хотят удержать 43-летнего тренера и предлагают ему новый контракт с зарплатой 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы. Нынешняя зарплата итальянца в «Лацио» составляет 1,5 миллиона.