«Урал» встретится с «Локомотивом» в финале Кубка России

Сегодня в Самаре на стадионе «Самара Арена» состоится финал Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом».

Главный тренер екатеринбургской команды Дмитрий Парфенов сыграет в решающей игре национального кубка во второй раз подряд: в сезоне-2017/18 он с «Тосно» переиграл в финале «Авангард» (2:1).

В сезоне-2016/17 «Урал» и «Локомотив» уже встречались в финале Кубка. Тогда сильнее оказались москвичи со счетом 2:0. В 2008 году екатеринбуржцы дошли до полуфинала турнира.

Железнодорожники восемь раз выходил в финал Кубка России, семь из которых выиграли.