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    «Урал» встретится с «Локомотивом» в финале Кубка России

    Сегодня в Самаре на стадионе «Самара Арена» состоится финал Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом».

    Главный тренер екатеринбургской команды Дмитрий Парфенов сыграет в решающей игре национального кубка во второй раз подряд: в сезоне-2017/18 он с «Тосно» переиграл в финале «Авангард» (2:1).

    В сезоне-2016/17 «Урал» и «Локомотив» уже встречались в финале Кубка. Тогда сильнее оказались москвичи со счетом 2:0. В 2008 году екатеринбуржцы дошли до полуфинала турнира.

    Железнодорожники восемь раз выходил в финал Кубка России, семь из которых выиграли.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии10
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      Рейтинг: -1

      faze48 4 минуты назад

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      0
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      Рейтинг: +272

      ursosan 17 минут назад

      После плей-офф лиги чемпионов на этот «суперматч» и смотреть не хочется

      0
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      Рейтинг: +561

      Борат 20 минут назад

      не так страшен локомотив, как его сухина!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15169

      VVM1964 27 минут назад

      Давай , Локо - вытаскивай Арсенал в кубки , они там гораздо предпочтительнее чем Урал !

      -1
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      Рейтинг: +469

      Иванов Иван Иванович > VVM1964 7 минут назад

      Абаснуй! ))

      0
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      Рейтинг: +9518

      Garrincha58 30 минут назад

      больше всех заинтересованы в исходе этого матча в Туле

      0
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      Рейтинг: +5751

      silver29 45 минут назад

      Ничего не имею против Локомотива который уже в ЛЧ, но желаю победы Уралу, она им нужнее.

      1
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      Рейтинг: +276

      DENZILLO-Спартак > silver29 43 минуты назад

      Не соглашусь с тобой брат! Урал блеклый, а вот на арсенал куда интереснее будет посмотреть в ЛЕ, если локо берёт кубок! Вперёд Лохомотив! =)

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      Рейтинг: +4579

      _Marqella_ > DENZILLO-Спартак 8 минут назад

      Из Арсенала летом пол состава уйдёт, вон Луки Джорджевича нет и поплыл Арсенал...так что лучше уж Урал....

      1
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      Рейтинг: +321

      dimmmka 56 минут назад

      Урал вперед!!!

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