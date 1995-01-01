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    Radio Sportiva: Гвардиола согласился на работу в «Ювентусе»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встречался со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.

    Тренер и функционер виделись 21 мая в Милане. Гвардиола использовал поездку для участия в благотворительном мероприятии, но на встрече настоял спортивный директор «Ювентуса».

    По информации репортера Radio Sportiva Федерико Дженнарелли, стороны не только договорились о сотрудничестве, но и предварительно согласовали четырехлетний контракт.

    Источник: Radio Sportiva

    Radio Sportiva – итальянская радиостанция, вещающая с 2010 года. Охват по информации на 2018 год – один миллион 119 тысяч слушателей.

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +715

      Maxi_7 4 минуты назад

      Бессмыслица какая-то, у Сити 2 наигранных готовых для побед практически во всех турнирах состава, которым нужно лишь придать еще пару штрихов в летнее ТО, плюс интересный конкурентный чемпионат...
      А в Юве что - чемпионат без соперников, состав который наполовину нужно будет перестраивать, переукомплектовывать, потом еще наигрывать пару сезонов....и все это ради чего? Денег? С этим у Пепа явно проблем нет.

      0
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      Рейтинг: +44

      k2-91 9 минут назад

      Сильно сомневаюсь, что это правда. Я думаю, что в Ман Сити, где есть все условия вряд-ли есть поводы задуматься о смене места работы, разве только покорить своим стилем игры новую страну, но мне кажется, стоит сначала покорить ЛЧ с Сити

      1
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      Рейтинг: +12919

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Ещё один европейский суперпроект?..

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      Рейтинг: +1585

      Masteralex 24 минуты назад

      ого, Роналду и Гвардиола это очень интересно

      1
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      Рейтинг: +88

      Sterh 36 минут назад

      Было бы супер!
      Но не очень верится..

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      Рейтинг: +5742

      Skull_Boy 49 минут назад

      У Пепа еще контракт 2 года так что обломятся

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      Рейтинг: +1112

      ItalianFootball 1 час назад

      Оооо, что за чушь ? Несерьезное заявление.
      P.S. Делаем ставки вылезет ли Динарка со своими детскими речами ?

      0
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      Рейтинг: +1080

      Павел Буре 1 час назад

      т.е. просил бабло на трансферы, тратил, а когда понял что вышел косяк сразу решил свалить!!! это не совсем хорошо.

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      Рейтинг: +2617

      ivan-football-fan > Павел Буре 29 минут назад

      СОВСЕМ НЕХОРОШ!)))+

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      Рейтинг: +9517

      Garrincha58 1 час назад

      Может и согласится,если только МанСити отстранят от ЛЧ

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