Radio Sportiva: Гвардиола согласился на работу в «Ювентусе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встречался со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.

Тренер и функционер виделись 21 мая в Милане. Гвардиола использовал поездку для участия в благотворительном мероприятии, но на встрече настоял спортивный директор «Ювентуса».

По информации репортера Radio Sportiva Федерико Дженнарелли, стороны не только договорились о сотрудничестве, но и предварительно согласовали четырехлетний контракт.