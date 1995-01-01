Radio Sportiva: Гвардиола согласился на работу в «Ювентусе»

Бессмыслица какая-то, у Сити 2 наигранных готовых для побед практически во всех турнирах состава, которым нужно лишь придать еще пару штрихов в летнее ТО, плюс интересный конкурентный чемпионат...
А в Юве что - чемпионат без соперников, состав который наполовину нужно будет перестраивать, переукомплектовывать, потом еще наигрывать пару сезонов....и все это ради чего? Денег? С этим у Пепа явно проблем нет.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встречался со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.
Тренер и функционер виделись 21 мая в Милане. Гвардиола использовал поездку для участия в благотворительном мероприятии, но на встрече настоял спортивный директор «Ювентуса».
По информации репортера Radio Sportiva Федерико Дженнарелли, стороны не только договорились о сотрудничестве, но и предварительно согласовали четырехлетний контракт.
- 17 мая «Ювентус» объявил об уходе с поста главного тренера Массимилиано Аллегри и с тех пор находится в поисках замены.
- Накануне The Telegraph сообщил, что «Челси» отпустит Маурицио Сарри в «Ювентус» за пять миллионов евро.
Radio Sportiva – итальянская радиостанция, вещающая с 2010 года. Охват по информации на 2018 год – один миллион 119 тысяч слушателей.