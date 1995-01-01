Football Italia: Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, сообщает Football Italia.

По информации источника, испанец и итальянец встретились в Милане. Что они обсуждали неизвестно, но отмечается, что вряд ли это были переговоры о сотрудничестве.

Главная цель визита Гвардиолы на Апеннинский полуостров – благотворительное мероприятие.