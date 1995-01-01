Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Football Italia: Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, сообщает Football Italia.

    По информации источника, испанец и итальянец встретились в Милане. Что они обсуждали неизвестно, но отмечается, что вряд ли это были переговоры о сотрудничестве.

    Главная цель визита Гвардиолы на Апеннинский полуостров – благотворительное мероприятие.

    • «Ювентус» ищет замену Массимилиано Аллегри, который покинет клуб по окончании сезона.
    • Контракт Гвардиолы с «Сити» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:03
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70814
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru