Football Italia: Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, сообщает Football Italia.
По информации источника, испанец и итальянец встретились в Милане. Что они обсуждали неизвестно, но отмечается, что вряд ли это были переговоры о сотрудничестве.
Главная цель визита Гвардиолы на Апеннинский полуостров – благотворительное мероприятие.
- «Ювентус» ищет замену Массимилиано Аллегри, который покинет клуб по окончании сезона.
- Контракт Гвардиолы с «Сити» рассчитан до лета 2021 года.