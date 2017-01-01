Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    «Спорт-Экспресс»: Хацкевич может возглавить «Рубин»

    По информации «Спорт-Экспресс», главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить «Рубин».

    Ранее СМИ сообщили, что Курбан Бердыев покинет казанский клуб после окончания текущего сезона.

    • Хацкевич возглавляет «Динамо» с лета 2017 года.
    • В этом сезоне киевляне заняло второе место в УПЛ. В прошлой кампании бело-голубые также завоевали серебряные медали.
    • Контракт 45-летнего специалиста с динамовцами истекает в июне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1193

      Леха из Твери 34 минуты назад

      Какой-то наплыв белорусских тренеров наблюдается. Своих что ль нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6496

      parevg 1 час назад

      Главное что не Хилькевич :-)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70814
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru