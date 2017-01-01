«Спорт-Экспресс»: Хацкевич может возглавить «Рубин»

Какой-то наплыв белорусских тренеров наблюдается. Своих что ль нет?
По информации «Спорт-Экспресс», главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить «Рубин».
Ранее СМИ сообщили, что Курбан Бердыев покинет казанский клуб после окончания текущего сезона.
- Хацкевич возглавляет «Динамо» с лета 2017 года.
- В этом сезоне киевляне заняло второе место в УПЛ. В прошлой кампании бело-голубые также завоевали серебряные медали.
- Контракт 45-летнего специалиста с динамовцами истекает в июне.