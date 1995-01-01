Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Ди Марцио: Симоне Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги – один из основных претендентов на пост главного тренера «Ювентуса». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

    Итальянский инсайдер заявляет, что альтернативным вариантом для руководства туринцев – Маурицио Сарри.

    Накануне туринский клуб объявил об уходе Массимилиано Аллегри.

    • Контракт Индзаги с «Лацио» рассчитан до 2020 года.
    • В этом сезоне «орлы» выиграли Кубок Италии.
    • В чемпионате Италии римляне за тур до окончания сезона занимают 8-е место.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:02
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70814
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru