Ди Марцио: Симоне Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

всё Юве пошёл по рукам
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги – один из основных претендентов на пост главного тренера «Ювентуса». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Итальянский инсайдер заявляет, что альтернативным вариантом для руководства туринцев – Маурицио Сарри.
Накануне туринский клуб объявил об уходе Массимилиано Аллегри.
- Контракт Индзаги с «Лацио» рассчитан до 2020 года.
- В этом сезоне «орлы» выиграли Кубок Италии.
- В чемпионате Италии римляне за тур до окончания сезона занимают 8-е место.