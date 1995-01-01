Ди Марцио: Симоне Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги – один из основных претендентов на пост главного тренера «Ювентуса». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Итальянский инсайдер заявляет, что альтернативным вариантом для руководства туринцев – Маурицио Сарри.

Накануне туринский клуб объявил об уходе Массимилиано Аллегри.