Бензема признан лучшим французским легионером в сезоне

Опять непонятны КРИТЕРИИ ОТБОРА!
ЧЕМ ИМЕННО Гризманн хуже?
Голов меньше забил? Так... это конкурс ГОЛЕАДОРОВ?
Тогда...где Мбаппе?
И ...Что тут ообще в списке делает Погба?
Нападающий «Реала» Карим Бензема получил награду от профсоюза футболистов Франции (UNFP).
Форвард мадридцев признан лучшим французским легионером в сезоне-2018/19.
В борьбе за приз Бензема опередил Антуана Гризманна («Атлетико»), Н’Голо Канте («Челси»), Уго Льориса («Тоттенхэм») и Поля Погба («Манчестер Юнайтед»).
31-летний Бензема забил 30 голов и сделал 11 результативных передач в 53 матчах текущего сезона.
Мбаппе – лучший игрок сезона в Лиге 1, Гальтье из «Лилля» – лучший тренер