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    Бензема признан лучшим французским легионером в сезоне

    Нападающий «Реала» Карим Бензема получил награду от профсоюза футболистов Франции (UNFP).

    Форвард мадридцев признан лучшим французским легионером в сезоне-2018/19.

    В борьбе за приз Бензема опередил Антуана Гризманна («Атлетико»), Н’Голо Канте («Челси»), Уго Льориса («Тоттенхэм») и Поля Погба («Манчестер Юнайтед»).

    31-летний Бензема забил 30 голов и сделал 11 результативных передач в 53 матчах текущего сезона.

    Мбаппе – лучший игрок сезона в Лиге 1, Гальтье из «Лилля» – лучший тренер

    Источник: Официальный сайт UNFP

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2594

      ivan-football-fan 3 минуты назад

      Опять непонятны КРИТЕРИИ ОТБОРА!
      ЧЕМ ИМЕННО Гризманн хуже?
      Голов меньше забил? Так... это конкурс ГОЛЕАДОРОВ?
      Тогда...где Мбаппе?
      И ...Что тут ообще в списке делает Погба?

      0
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      Рейтинг: +1107

      ItalianFootball 52 минуты назад

      А все ржали.

      0
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      Рейтинг: +2635

      Добрый Бобер 1 час назад

      И тут Гризману не улыбнулось...

      0
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      Рейтинг: +344

      KPCCSPB > Добрый Бобер 43 минуты назад

      Потому что Гризманн прежде всего думает о том, как отдать пас, а не как забить.

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