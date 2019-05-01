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    Мбаппе – лучший игрок сезона в Лиге 1, Гальтье из «Лилля» – лучший тренер

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил награду лучшему игроку сезона в Лиге 1 по версии профсоюза футболистов Франции (UNFP).

    Также он получил награду лучшему молодому игрока. Мбаппе 20 лет, он провел 28 матчей в чемпионате Франции, забил 32 гола и отдал семь голевых передач.

    Другие награды:

    Лучший вратарь: Майк Меньян («Лилль»).

    Автор лучшего гола: Лоик Реми («Лилль»).

    Символическая сборная: Майк Меньян («Лилль») – Кенни Лала («Страсбур»), Маркиньос, Тиаго Силва (оба – «ПСЖ»), Ферлан Менди («Лион») – Марко Верратти («ПСЖ»), Танги Ндомбеле («Лион»), Анхель Ди Мария – Килиан Мбаппе, Неймар (все – «ПСЖ»), Николя Пепе («Лилль»).

    Лучший тренер: Кристоф Гальтье («Лилль»).

    Источник: Официальный сайт UNFP

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