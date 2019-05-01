Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил награду лучшему игроку сезона в Лиге 1 по версии профсоюза футболистов Франции (UNFP).

Также он получил награду лучшему молодому игрока. Мбаппе 20 лет, он провел 28 матчей в чемпионате Франции, забил 32 гола и отдал семь голевых передач.

Другие награды:

Лучший вратарь: Майк Меньян («Лилль»).

Автор лучшего гола: Лоик Реми («Лилль»).

Символическая сборная: Майк Меньян («Лилль») – Кенни Лала («Страсбур»), Маркиньос, Тиаго Силва (оба – «ПСЖ»), Ферлан Менди («Лион») – Марко Верратти («ПСЖ»), Танги Ндомбеле («Лион»), Анхель Ди Мария – Килиан Мбаппе, Неймар (все – «ПСЖ»), Николя Пепе («Лилль»).

Лучший тренер: Кристоф Гальтье («Лилль»).