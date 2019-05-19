Влашич может восстановиться после травмы к матчу с «Крыльями»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сегодня прошел медицинское обследование. Он получил травму во вчерашнем матче РПЛ против «Ахмата» (1:0) и покинул поле.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после игры сказал, что у футболиста ушиб колена. Результаты обследования выявили у Влашича ушиб голеностопа.

Игрок может восстановиться к матчу следующего тура с «Крыльями Советов». Решение об участии хорвата в этой игре примут накануне матча. Он пройдет 26 мая.