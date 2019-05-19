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    Влашич может восстановиться после травмы к матчу с «Крыльями»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сегодня прошел медицинское обследование. Он получил травму во вчерашнем матче РПЛ против «Ахмата» (1:0) и покинул поле.

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после игры сказал, что у футболиста ушиб колена. Результаты обследования выявили у Влашича ушиб голеностопа.

    Игрок может восстановиться к матчу следующего тура с «Крыльями Советов». Решение об участии хорвата в этой игре примут накануне матча. Он пройдет 26 мая.

    • ЦСКА занимает пятое место в таблице с 48 очками.
    • Московский клуб по итогам 29-го тура РПЛ лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.
    • Команда Виктора Гончаренко будет играть в Лиге Европы в следующем сезоне.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    19.05.2019 22:37
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