«Краснодар» разгромил «Арсенал» (3:0) в матче 29-го тура РПЛ.

Команда Мурада Мусаева набрала 53 очка и оторвалась от идущего четвертым «Спартака» на четыре очка.

Таким образом краснодарцы гарантировали себе минимум третье место в турнирной таблице и вместе с этим первый в истории клуба выход в Лигу чемпионов.

Прямую путевку в групповой раунд ЛЧ «Краснодар» заочно разыграет с «Локомотивом» (53 очка) в последнем туре.

«Спартак» и ЦСКА выступят в Лиге Европы.