Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    «Краснодар» впервые в истории вышел в ЛЧ, «Спартак» и ЦСКА сыграют в Лиге Европы

    «Краснодар» разгромил «Арсенал» (3:0) в матче 29-го тура РПЛ.

    Команда Мурада Мусаева набрала 53 очка и оторвалась от идущего четвертым «Спартака» на четыре очка.

    Таким образом краснодарцы гарантировали себе минимум третье место в турнирной таблице и вместе с этим первый в истории клуба выход в Лигу чемпионов.

    Прямую путевку в групповой раунд ЛЧ «Краснодар» заочно разыграет с «Локомотивом» (53 очка) в последнем туре.

    «Спартак» и ЦСКА выступят в Лиге Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:25
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19327

      афоня72 18 минут назад

      Хотелось бы видеть Краснодар на втором месте!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2385

      Бугимен 34 минуты назад

      РАД ЗАКРАСНОДАР,НО ЕЩЕ ИГРАТЬ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5207

      mihail200606 54 минуты назад

      Молодцы краснодар.. Если бы вот ещё чемпионами стали..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Spartak-anusrwanyi 55 минут назад

      Таким образом краснодарцы гарантировала себе


      Автор-тюлень

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      TOMSON 1 час назад

      ЛЧ начинается с группы. Так что никуда он ещё не вышел.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1129

      Валерий1965 1 час назад

      Заболотный - медаль отрабатывай!))) Зенит - вперёд к победе!)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      ribavadim 1 час назад

      Краснодар- проходящий в квалификацию имеет больше шансов на дальнейшее успешное выступление в турнире нежели "Цугмашин" Шпалыча.
      Валидолъ и Цугмашин на сегодня это самые непревзойдённые ВЫЛЕТЁРЫ, а это значит,что в ближайшие несколько месяцев вероятны- минимум очков в копилку футбольной страны и максимум прибыли для наших фармацевтов от уважаемых лидеров отечественного футбола...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2091

      Кинстифа 1 час назад

      Рад за Краснодар!!! Молодцы!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9618

      sssrspartak 1 час назад

      пусть краснодар будет вторым!он его заслуживает!!а локо просто повезло!!а так удачи всем нам в еврокубках!!

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +462

      rash1959 1 час назад

      фсё! Чемпионат 2018-19 завершён. Всем спасибо, все свободны.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70746
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru