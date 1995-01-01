Гончаренко – после игры с «Ахматом»: «Мы давно так не выигрывали. Такие матчи нужны»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

— Мы так давно не выигрывали, что кажется, будто это было в прошлом году. После такой неудачной серии, когда мы упали в турнирной таблице, проигрывали матчи, чувствовали себя достаточно нервно. Были медленными в принятии решении. Такие матчи нужны, тяжелые, на характере. Хорошо действовали в защите, не дали создать много моментов. Думаю, в целом мы заслуживали победу.

— В этом матче опять провели эксперимент, Хeрдур Магнуссон вышел слева. Эти эксперименты — не от хорошей жизни?

— У нас прямо перед стартом весенней части произошли выздоровление Васина, приход Дивеева, травма Дзагоева. Это привело к тому, что поиски продолжились по ходу матчей. Позиция Магнуссону знакома, он играет на ней в сборной. Может, не очень удобно было атаковать, но надо учитывать, что «Ахмат» силен на стандартных положениях, а Магнуссон полезен на стандартах и у своих ворот, и у чужих.

— Почему в перерыве заменили Васина, и что с Влашичем?

— Васина, в первую очередь, из-за желтой карточки. Что касается Влашича, будем ждать обследования. У него ушиб коленного сустава, насколько серьезный — посмотрим.

— По ходу первого тайма Бекао переместился с места правого центрального центрального на позицию левого центрального. Это связано с желтыми карточками Васина и Дивеева?

— Да. Бериша активно играл в первом тайме, надо было устранить его прорывы. Учитывая, что у Васина и Дивеева были желтые карточки, пришлось туда передвинуть Бекао.