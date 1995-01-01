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    Гончаренко – после игры с «Ахматом»: «Мы давно так не выигрывали. Такие матчи нужны»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

    — Мы так давно не выигрывали, что кажется, будто это было в прошлом году. После такой неудачной серии, когда мы упали в турнирной таблице, проигрывали матчи, чувствовали себя достаточно нервно. Были медленными в принятии решении. Такие матчи нужны, тяжелые, на характере. Хорошо действовали в защите, не дали создать много моментов. Думаю, в целом мы заслуживали победу.

    — В этом матче опять провели эксперимент, Хeрдур Магнуссон вышел слева. Эти эксперименты — не от хорошей жизни?

    — У нас прямо перед стартом весенней части произошли выздоровление Васина, приход Дивеева, травма Дзагоева. Это привело к тому, что поиски продолжились по ходу матчей. Позиция Магнуссону знакома, он играет на ней в сборной. Может, не очень удобно было атаковать, но надо учитывать, что «Ахмат» силен на стандартных положениях, а Магнуссон полезен на стандартах и у своих ворот, и у чужих.

    — Почему в перерыве заменили Васина, и что с Влашичем?

    — Васина, в первую очередь, из-за желтой карточки. Что касается Влашича, будем ждать обследования. У него ушиб коленного сустава, насколько серьезный — посмотрим.

    — По ходу первого тайма Бекао переместился с места правого центрального центрального на позицию левого центрального. Это связано с желтыми карточками Васина и Дивеева?

    — Да. Бериша активно играл в первом тайме, надо было устранить его прорывы. Учитывая, что у Васина и Дивеева были желтые карточки, пришлось туда передвинуть Бекао.

    • ЦСКА с 48 очками занимает четвертое место в таблице. Команда сохранит это место, если «Спартак» в своем матче не обыграет «Крылья «Советов».
    • «Ахмат» с 39 очками идет восьмым.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +245

      professor13 2 минуты назад

      Такие матчи ему нужны, спасибо скажи судье что пенальти поставил который мог и не ставить

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      Рейтинг: +2257

      Fan Loko mik 25 минут назад

      Ганчаренко!!!

      0
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      Рейтинг: +1470

      InterMilLano1908 1 час назад

      Васин просто убог, гнать его!!! Никогда не прощу за матч с МЮ, когда за 2 минуты привез 2 гола... Лучше бы и дальше лечился

      1
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      Рейтинг: +3653

      Агасфер 1 час назад

      В гробу я видел такие "нужные матчи",в красно-синих бутсах...Одна нервотрёпка и итоговое разочарование,не подслащённое даже победным счётом.

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      Рейтинг: +1402

      giluxa1963 > Агасфер 1 час назад

      в начале сезона ни кто и не помышлял о зоне лиги чемпионов а теперь как бы это неудача,команда в стадии становления или аппетит приходит во время игры

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      Рейтинг: +7829

      DeStar > giluxa1963 24 минуты назад

      да согласен. Нужно трезво смотреть на вещи. ЛЕ - нормальный результат для именно этой молодой команды.

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      Рейтинг: +411

      Niko > Агасфер 6 минут назад

      Делай скидку на молодость. Полностью поддерживаю оба аргумента-ответа на данный коммент. Слишком резонансное перестроение команды. Просто уйма футболистов ушло

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