Мбаппе – первый француз за 53 года, забивший 32 гола в сезоне Лиги 1

«ПСЖ» обыграл «Дижон» со счетом 4:0 в матче 37-го тура чемпионата Франции.

Нападающий Килиан Мбаппе оформил дубль. Количество его голов в текущем розыгрыше Лиги 1 составило 32.

20-летний форвард стал первым французом за 53 года, забившим столько во внутреннем первенстве. Экс-нападающий «Нанта» Филипп Гонде забил 36 мячей в сезоне-1965/66.

Мбаппе – лучший бомбардир турнира. У Николя Пепе из «Лилля» 21 гол.