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    Мбаппе – первый француз за 53 года, забивший 32 гола в сезоне Лиги 1

    «ПСЖ» обыграл «Дижон» со счетом 4:0 в матче 37-го тура чемпионата Франции.

    Нападающий Килиан Мбаппе оформил дубль. Количество его голов в текущем розыгрыше Лиги 1 составило 32.

    20-летний форвард стал первым французом за 53 года, забившим столько во внутреннем первенстве. Экс-нападающий «Нанта» Филипп Гонде забил 36 мячей в сезоне-1965/66.

    Мбаппе – лучший бомбардир турнира. У Николя Пепе из «Лилля» 21 гол.

    • Еще 4 гола француз забил в Лиге чемпионов, сезон в которой команда Томаса Тухеля завершила на стадии четвертьфинала.
    • У чемпиона мира 2 гола в Кубке Франции-2018/19, в финале которого парижане уступили «Ренну».

    Источник: OptaJean

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