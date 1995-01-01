Все чемпионы топ-5 лиг Европы защитили титулы. Это первый случай в истории

«Бавария» обыграла «Айнтрахт» (5:1) в заключительном матче сезона в Бундеслиге и выиграла турнир.

Команда Нико Ковача выиграла чемпионат Германии второй раз подряд. Дортмундская «Боруссия» завершила сезон на второй позиции, по итогам отстав от мюнхенцев на два очка.

Защита титулов в каждой из топ-5 лиг Европы – первый случай в истории: