Все чемпионы топ-5 лиг Европы защитили титулы. Это первый случай в истории

«Бавария» обыграла «Айнтрахт» (5:1) в заключительном матче сезона в Бундеслиге и выиграла турнир.
Команда Нико Ковача выиграла чемпионат Германии второй раз подряд. Дортмундская «Боруссия» завершила сезон на второй позиции, по итогам отстав от мюнхенцев на два очка.
Защита титулов в каждой из топ-5 лиг Европы – первый случай в истории:
- «Манчестер Сити» выиграл английскую Премьер-лигу в последнем туре, «Ливерпуль» финишировал вторым с отставанием в один балл;
- «Барселона» в апреле досрочно одержала победу в Примере;
- «Ювентус» в апреле досрочно выиграл Скудетто. Восемь побед в чемпионате Италии подряд – рекорд топ-5 лиг Европы;
- «ПСЖ» в апреле гарантировал себе победу в Лиге 1.