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    Все чемпионы топ-5 лиг Европы защитили титулы. Это первый случай в истории

    «Бавария» обыграла «Айнтрахт» (5:1) в заключительном матче сезона в Бундеслиге и выиграла турнир.

    Команда Нико Ковача выиграла чемпионат Германии второй раз подряд. Дортмундская «Боруссия» завершила сезон на второй позиции, по итогам отстав от мюнхенцев на два очка.

    Защита титулов в каждой из топ-5 лиг Европы – первый случай в истории:

    • «Манчестер Сити» выиграл английскую Премьер-лигу в последнем туре, «Ливерпуль» финишировал вторым с отставанием в один балл;
    • «Барселона» в апреле досрочно одержала победу в Примере;
    • «Ювентус» в апреле досрочно выиграл Скудетто. Восемь побед в чемпионате Италии подряд – рекорд топ-5 лиг Европы;
    • «ПСЖ» в апреле гарантировал себе победу в Лиге 1.

    Источник: «Бомбардир»

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