Примера. «Жирона» вылетела после поражения от «Алавеса» и другие результаты

Матч заключительного тура Примеры «Алавес» – «Жирона» закончился со счетом 2:1.
Забили Мубарак Вакасо, Хонатан Кальери и Порту. Каталонский клуб с 37-ю очками занял 18-е место и перешел в Сегунду. У «Алавеса» 50 очков и 10 место.
Результаты этого и других матчей представлены ниже.
Испания. Примера. 38-й тур
Голы: 1:0 – Вакасо, 40; 2:0 – Кальери, 83; 2:1 – Порту, 86.
Сельта – Райо Вальекано – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Эмбарба, 29 (с пенальти); 0:2 – Медран, 72; 1:2 – Аспас, 82 (с пенальти); 2:2 – Аспас, 90+2.
Голы: 1:0 – Мантовани, 39 (в свои ворота); 1:1 – Мантовани, 53; 2:1 – Мантовани, 83.