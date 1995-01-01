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    Примера. «Жирона» вылетела после поражения от «Алавеса» и другие результаты

    Матч заключительного тура Примеры «Алавес»«Жирона» закончился со счетом 2:1.

    Забили Мубарак Вакасо, Хонатан Кальери и Порту. Каталонский клуб с 37-ю очками занял 18-е место и перешел в Сегунду. У «Алавеса» 50 очков и 10 место.

    Результаты этого и других матчей представлены ниже.

    Испания. Примера. 38-й тур

    Алавес – Жирона – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вакасо, 40; 2:0 – Кальери, 83; 2:1 – Порту, 86.

    Сельта – Райо Вальекано – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эмбарба, 29 (с пенальти); 0:2 – Медран, 72; 1:2 – Аспас, 82 (с пенальти); 2:2 – Аспас, 90+2.

    Уэска – Леганес – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мантовани, 39 (в свои ворота); 1:1 – Мантовани, 53; 2:1 – Мантовани, 83.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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