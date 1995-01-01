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    «Валенсия» сыграет в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» – в Лиге Европы 

    «Валенсия» и «Хетафе» провели свои матчи заключительного тура Примеры.

    Валенсийский клуб с 61 очком занял четвертое место в таблице и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. «Хетафе» с 59 очками занял пятое место и сыграет в групповой стадии Лиги Европы.

    «Севилья» и «Эспаньол» также провели сегодня свои игры, эти клубы примут участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

    Ранее «Барселона», «Реал» и «Атлетико» гарантировали себе участие в Лиге чемпионов.

    «Спартак» мимо еврокубков, «Монако» с Головиным – на вылет, «Хетафе» и «Сент-Этьен» – в ЛЧ. Расклады последних туров

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2694

      BarStep 11 минут назад

      Давай, выздоравливай Дэн, в этом и твоя большая заслуга... Пошуми там в ЛЧ, я буду рад за тебя..

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