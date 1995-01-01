«Валенсия» и «Хетафе» провели свои матчи заключительного тура Примеры.

Валенсийский клуб с 61 очком занял четвертое место в таблице и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. «Хетафе» с 59 очками занял пятое место и сыграет в групповой стадии Лиги Европы.

«Севилья» и «Эспаньол» также провели сегодня свои игры, эти клубы примут участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Ранее «Барселона», «Реал» и «Атлетико» гарантировали себе участие в Лиге чемпионов.

«Спартак» мимо еврокубков, «Монако» с Головиным – на вылет, «Хетафе» и «Сент-Этьен» – в ЛЧ. Расклады последних туров