Давай, выздоравливай Дэн, в этом и твоя большая заслуга... Пошуми там в ЛЧ, я буду рад за тебя..
«Валенсия» и «Хетафе» провели свои матчи заключительного тура Примеры.
Валенсийский клуб с 61 очком занял четвертое место в таблице и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. «Хетафе» с 59 очками занял пятое место и сыграет в групповой стадии Лиги Европы.
«Севилья» и «Эспаньол» также провели сегодня свои игры, эти клубы примут участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Ранее «Барселона», «Реал» и «Атлетико» гарантировали себе участие в Лиге чемпионов.
«Спартак» мимо еврокубков, «Монако» с Головиным – на вылет, «Хетафе» и «Сент-Этьен» – в ЛЧ. Расклады последних туров