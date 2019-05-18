Зидан: «Я не просил «Реал» делать Луку вторым вратарем»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с попаданием в состав его сына Луки Зидана на роль второго вратаря.

Ранее издание Marca сообщило, что большинство болельщиков выступило за кандидатуру украинца Андрея Лунина, выступающего за «Леганес» на правах аренды.

«Я не просил клуб делать его вторым вратарeм. Вся ситуация больше похожа на слухи. Что касается вратарского вопроса, решение буду принимать я.

Я являюсь тренером и всегда буду делать то, что посчитаю нужным. Если ситуация изменится, я покину клуб», — цитирует француза Mundo Deportivo.